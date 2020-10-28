Венгерский режиссер Тамаш Тот: Рассказать о казахском голодоморе – дело моей жизни

"Олиара" - это фильм, к которому я готовился последние годы, да, наверное, всю жизнь.

Главной работой в своей карьере называет картину "Олиара" известный венгерский режиссер Тамаш Тот. Художественный фильм готовится в копродукции Казахстана и Венгрии, и поддержан Государственным центром поддержки национального кино в рамках второго питчинга кинопроектов, сообщает zakon.kz.

Как признается режиссер, впервые о том, чтобы снять фильм, он задумался, будучи студентом ВГИКа, когда впервые узнал о трагедии Ашаршылык от сокурсников-казахов. По сюжету картины, в 30-е годы члена международного коммунистического интернационала, венгра Иштвана Мадьяра сначала приговаривают к расстрелу, а после высылают в казахскую степь для искупления "политической вины". И вот здесь он меняет свои взгляды на революцию. Как человек, европеец и гуманист, Иштван поражен увиденным голодомором, настоящей трагедией в казахской степи, жестокостью бойцов ОГПУ (Объединенное государственное политическое управление). Коммунист-венгр бунтует и находит в ауле Кубабас единомышленников из числа местных жителей. Вместе они пытаются бороться с красным произволом.

- Тамаш, насколько нам известно, на карантине вы не сидели сложа руки, а провели ряд переговоров, которые повлияют на судьбу "Олиары". Расскажите, в каком направлении вы работаете сейчас?

- Сейчас "Олиара" на том этапе, когда уже необходимо заключать договора между всеми сторонами-участниками фильма. Здесь, в Венгрии мы уже давно начали работу над этой копродукцией, хотим привлечь к работе еще несколько европейских стран, и я очень надеюсь, что это во многом поможет проекту, и мы сможем широко озвучить на Западе тему голодомора в 30-е годы в Казахстане.

Над "Олиарой" будет работать один из самых известных в Венгрии продюсеров, который уже дал свое согласие. Он, кстати говоря, был продюсером фильма "О теле и душе", которая в 2017 году взяла "Золотого медведя" на Берлинале. Словом, очень авторитетная фигура в киномире.

Также у нас в процессе переговоров появился итальянский партнер, который очень хочет участвовать в нашем проекте. Кроме того, мы подали документы на участие в питчинге Берлинале, который состоится в феврале. У нас большая надежда, что наш проект отберут на питчинг в Германии, это будет огромный шаг вперед. Я верю, что венгерская и казахская киногруппы вместе представят этот проект в Берлине, можете расценивать это как конкретное обращение и предложение к Киноцентру. Я уверен, что мы там добьемся хороших результатов.

- Как получилось, что вы выбрали основной темой фильма одну из главных трагедий казахского народа – голодомору 30-х годов?

- Это очень многослойный вопрос и здесь очень много ответов. Идея снять фильм пришла несколько лет назад.

О теме голодомора в Казахстане я узнал еще в студенческие годы, когда учился с моими приятелями-казахами в середине 80-х во ВГИКе. Слушая рассказы однокурсников, я был просто шокирован. Миссию фильма, конечно, объясняет сама тема картины - это Ашаршылык, голодомор, 30-е годы. Эта тема не разработана, не охвачена, не донесена в достаточной мере широкой публике, необходимо обсуждать ее с зарубежными историками, политиками, мировыми СМИ. Это не получило достаточного внимания мирового сообщества, поэтому наша миссия заключается в том, чтобы вынести эту тему в культурную плоскость.

Для меня это еще и личная миссия - в последние годы я много работал в Казахстане, я чувствую, что это больше чем симпатия, какая-то родственная связь, но это касается меня лично. А как профессионал, я выделю несколько пунктов из моих идей.

Пожалуй, как режиссер, я хочу донести свои убеждения, хочу поделиться своим мировоззрением, как это делает каждый режиссер, когда снимает фильм. Это очень злободневный проект и одна из идей, как мне кажется, аполитизированность общества и так называемая идеологическая борьба, настолько противоестественная человеческому существованию. И этот фильм рассказывает о сумасшедших временах, крайне трагических временах.

Герои нашей картины — это такие архитипичные образы, которые становятся жертвой своей идеологии. А что касается главного героя, это тот человек, который способен изменить свои взгляды. И в этом смысле наш фильм против фанатизма, фанатизма – как одного из самых опасных явлений. Конечно, он неистребим, это сущность человеческого характера, но против этого надо бороться. Вот приблизительно такой посыл.

Как режиссеру, мне не интересны темы, которые сегодня модны во всем киномире, так сказать мейнстримы. Меня волнуют только мои темы - умение воспринимать мир на разных уровнях сознания, умение идти на компромиссы, толерантность к своим соотечественникам. Это касается и простого общения, в обществе должны быть эмпатия, сочувствие. Без этих качеств войны будут продолжаться, люди будут продолжать становиться фанатиками, рабами своей идеологии. И я просто борюсь и определенно хочу высказаться против эгоизма, нарциссизма, эгоцентризма – все они мои враги.

- И все-таки хочется понять, почему казахскую историю рассказывает венгерский режиссер, что для вас лично значит то, что происходило в нашей стране несколько десятков лет назад?

- Я должен сказать, что этот проект самый главный в моей жизни из тех, что я сделал до сих пор. Я называю наш фильм кинобалладой, это мой жанр, я писал дипломную работу на эту тему. "Олиара" - это встреча двух жанров, где реализм, гиперреализм смешиваются с лирикой, поэзией. Это тот фильм, к которому я готовился последние годы, да, наверное, всю жизнь.

Вместе со своим соавтором Нурланом Санжаром мы вместе создаем сценарий. Но если говорить конкретно обо мне, то проект полностью отражает мой характер. Наш герой – венгр – это мое alter ego, если немного утрировать. Так я себе все представляю, так бы я хотел поступить сам в этих исторических катаклизмах начала 30-х годов.

- Вы считаете, что всему остальному миру будет интересна "Олиара", ведь история знает немало геноцидов не менее жестоких и трагичных…

- Это первый совместный казахско-венгерский проект, в этом уже уникальность, и наш взгляд на эту масштабнейшую тему. Если говорить о массовых убийствах, геноцидах – да, это не единственный геноцид. Но эксклюзивность наша в том, что всю глубину события мы передаем через одного героя. Наш фильм о дружбе казахского учителя и венгерского интернационалиста. Это встреча двух противоположных и по происхождению абсолютно разных людей, встреча двух миров, каждый из которых по-своему удивителен.

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