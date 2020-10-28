Работа сервисов Kaspi.kz восстановлена

Работа сервисов Kaspi.kz возобновлена, передает zakon.kz.

Все сервисы в приложении Kaspi.kz работают. Все деньги клиентов в сохранности и счета отображаются корректно. Мы приносим искренние извинения за доставленные неудобства и говорим нашим любимым клиентам "Спасибо за поддержку!".

​Не обращайте внимания на фейковые рассылки от нехороших, недобросовестных людей. Мы всегда честно сообщаем нашим любимым клиентам о любых происшествиях на наших официальных страницах в социальных сетях, - сказано в сообщении пресс-службы компании.