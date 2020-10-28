Работа сервисов Kaspi.kz восстановлена
Компания поблагодарила казахстанцев за поддержку.
Работа сервисов Kaspi.kz возобновлена, передает zakon.kz.
Спасибо за поддержку!
Все сервисы в приложении Kaspi.kz работают. Все деньги клиентов в сохранности и счета отображаются корректно. Мы приносим искренние извинения за доставленные неудобства и говорим нашим любимым клиентам "Спасибо за поддержку!".
Не обращайте внимания на фейковые рассылки от нехороших, недобросовестных людей. Мы всегда честно сообщаем нашим любимым клиентам о любых происшествиях на наших официальных страницах в социальных сетях, - сказано в сообщении пресс-службы компании.
Утром 28 октября казахстанцев взбудоражила рассылка о том, что на сервисы Kaspi была совершена кибер-атака и похищена крупная сумма денег. Параллельно казахстанцы на своих счетах в приложении Kaspi.kz не досчитались денег, а кому-то непонятным образом начислили суммы. В банке опровергли рассылку и сообщили, что произошел технический сбой, деньги клиентов в сохранности.
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