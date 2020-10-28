Горячие новости
Читайте также

В Костанайской области разрешили проводить республиканские соревнования

Главный санврач региона внес изменения в прежнее постановление.

Фото : Pixabay28 октября 2020, 16:41

Главный санврач Костанайской области Владимир Нечитайло внес изменения в свое постановление от 19 октября. В документе говорится, что санврач разрешил проводить чемпионаты и республиканские соревнования без участия зрителей и разрешил работу аттракционов на открытом воздухе, передает zakon.kz.

В постановление внесли следующие изменения:

- разрешение деятельности объектов общественного питания с установлением в зале не более 30 посадочных мест, с установлением режима работы с 10:00 часов до 23:00 часов без проведения коллективных мероприятий с соблюдением требований ПГГСВ РК №57, в остальное время разрешается работа только на вынос и доставку;

- разрешение деятельности аттракционов на открытом воздухе;

- разрешение проведения чемпионатов Казахстана и республиканских соревнований (по единому республиканскому календарю), без участия зрителей, при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима с одновременным скоплением не более 100 человек;

- разрешение возобновления учебно-тренировочных сборов для подготовки областных команд при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима с одновременным скоплением не более 30 человек.

Сам документ можно прочитать здесь.

Вот здесь можно прочитать, какие ограничения действуют сейчас в Костанайской области.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты