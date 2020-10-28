В Костанайской области разрешили проводить республиканские соревнования

Главный санврач региона внес изменения в прежнее постановление.

Главный санврач Костанайской области Владимир Нечитайло внес изменения в свое постановление от 19 октября. В документе говорится, что санврач разрешил проводить чемпионаты и республиканские соревнования без участия зрителей и разрешил работу аттракционов на открытом воздухе, передает zakon.kz.

В постановление внесли следующие изменения:

- разрешение деятельности объектов общественного питания с установлением в зале не более 30 посадочных мест, с установлением режима работы с 10:00 часов до 23:00 часов без проведения коллективных мероприятий с соблюдением требований ПГГСВ РК №57, в остальное время разрешается работа только на вынос и доставку;

- разрешение деятельности аттракционов на открытом воздухе;

- разрешение проведения чемпионатов Казахстана и республиканских соревнований (по единому республиканскому календарю), без участия зрителей, при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима с одновременным скоплением не более 100 человек;

- разрешение возобновления учебно-тренировочных сборов для подготовки областных команд при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима с одновременным скоплением не более 30 человек.

Сам документ можно прочитать здесь.

Вот здесь можно прочитать, какие ограничения действуют сейчас в Костанайской области.

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