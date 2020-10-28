Пьяная парочка пыталась улететь в Алматы без посадочных талонов

Они заплатят штраф.

Пьяные мужчина и женщина пытались улететь в Алматы без посадочных талонов, передает zakon.kz.

25 октября текущего года в Линейный отдел полиции в аэропорту г. Нур-Султан с письменным заявлением обратилась инспектор службы досмотра АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" о принятии мер в отношении двух пассажиров. По словам заявителя, они вели себя агрессивно и пытались пройти на рейс авиакомпании "FlyArystan" сообщением "Нур-Султан - Алматы" без посадочных талонов, - сообщили в пресс-службе Департамента полиции на транспорте.

При проверке сотрудники ЛОП пытались успокоить их, однако на замечания стражей порядка о прекращении противоправных действий они не реагировали.

Как рассказали в полиции, мужчина и женщина выражались нецензурной бранью в адрес сотрудников службы досмотра, не подчинялись законным требованиям представителей власти, которые несли службу, тем самым умышленно совершили правонарушение, предусмотренное частью 1 ст.667 КоАП РК.

В ходе проверки транспортные полицейские установили личность правонарушителей. Ими оказались жители Алматы 1985 и 1986 годов рождения.

Согласно заключению медицинского освидетельствования у вышеуказанных граждан выявлено алкогольное опьянение легкой степени, - сообщили в полиции.

По данному факту транспортными полицейскими составлены сразу три административных протокола по ст.440 ч.1 КоАП РК (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения), ст.667 ч.1 КоАП РК (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, судебного пристава, судебного исполнителя) и ст.434 ч.1 КоАП РК (Мелкое хулиганство).

По факту появления в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения им наложен штраф в размере 5 МРП, а также материалы по двум статьям направлены в Специализированный межрайонный административный суд Алматы для принятия процессуального решения.

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