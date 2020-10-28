В Алматинской области усилена подготовка на случай второй волны коронавируса

На период высокого пика заболеваемости в области будет развернуто 5280 коек.

В Алматинской области идет подготовка ко второй волне коронавируса. В целях подготовки к предполагаемой новой волне пандемии из местного бюджета выделено более 8,5 миллиардов тенге. Об этом стало известно в ходе пресс- конференции на площадке "Jetisý media", сообщает zakon.kz.

По словам заместителя акима Алматинской области, Батыржана Байжуманова, на период высокого пика заболеваемости в области будет развернуто 5280 коек. Приобретено необходимое медицинское оборудование, сформирован двух месячный запас лекарств в больницах и поликлиниках. Для недопущения дефицита лекарственных средств в аптеках сформирован стабилизационный фонд на 1,3 млрд тенге. Планируется поставка 135 машин скорой помощи для тяжело больных и детей, создано 4 ситуационных центра на базе многопрофильных больниц. Кроме того, в связи с выявлением проводимых массовых мероприятий в местах общественного питания и с учетом роста заболеваемости в выходные планируется запрет работы ресторанов и кафе.

Количество кислородных точек будет доведено до 1500, дополнительно приобретем 1070 кислородных концентратора. Всего 45% коек будет обеспечено оксигеннотерапией. Из 5280 койко- мест 530 коек будет создано для детей. Они будут на основе двух COVID – центров на базе Многопрофильной областной и клинической детской больниц. Кроме того, у нас в области реализуется проект по выявлению вирусной пневмонии Сovid-19 на ранней стадии. Данный проект дает возможность получения своевременной и качественной диагностики. В проекте мы применяем искусственный интеллект, который позволит увеличить выявление пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, рака молочной железы, легких на ранней стадии. Разработчики добавили в действующую интеллектуальную систему алгоритм, который способный выявлять пневмонию на рентген-снимках. Чувствительность системы составляет 96%, - поделился Батыржан Байжуманов.

Стоит также отметить, что в борьбе с коронавирусной инфекцией задействованы 3455 сотрудников медицинской помощи, а также 129 резидентов.

Как поделился главный врач региона Омирзак Ниязбеков, в сентябре было зарегстрировано 74 случая КВИ, а в октябре месяце данный показатель равен 138. 12 из них дети.

Темп прироста КВИ по области за сутки составил 0,1%, за последнюю неделю 0,2%. На стационарном лечении находятся всего 130 человек, из них 28 – на 1 уровне инфекционного стационара, 102 – на 2 уровне инфекционного стационара. В настоящее время загруженность инфекционного стационара 1 уровня - составляет 24,3%, - отметил Омирзак Ниязбеков.

Напомним, всего в Алматинской области с начала пандемии выявлено 5093 больных коронавирусом, из них 4848 выздоровели, 69 - проходят лечение, скончалось - 49 человек.

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