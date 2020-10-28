В Казахстане ожидается гололед 

Вероятность шторма 90-95%.

29 октября в нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, днем местами 15-20 м/с. В Караганде ожидается гололед.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер западный, северо-западный местами 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ожидаются гололед, ночью и утром туман. В Семее ночью ожидаются гололед, туман.

В Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный, местами 15-20 м/с. Днем местами ожидается пыльная буря. В Актау ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90%.

В Акмолинской области ночью местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер западный местами 15-20 м/с. В Кокшетау ночью ожидается гололед. Вероятность штормового предупреждения 85-90 %. В Нур-Султане ночью ожидается гололед. Ветер днем западный порывы 15-18 м/с. Вероятность штормового предупреждения 90 %.

В Северо-Казахстанской области ожидаются местами туман, гололед, низовая метель. Ветер западный местами 15-20 м/с. В Петропавловске ночью ожидаются гололед, низовая метель. Сутки 29 октября ветер западный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед. Вероятность шторма 90-95%.

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