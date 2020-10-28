У казахстанцев ухудшилось психологическое здоровье во время пандемии COVID-19

Любое изменение приводит к стрессу, говорит Негай.

Психологическое здоровье казахстанцев за период пандемии COVID-19 ухудшилось. Основная причина - воображение людей. Об этом на пресс-конференции рассказал генеральный директор "Республиканского научно-практического центра психического здоровья" Николай Негай, сообщает корреспондент zakon.kz.

Изменился регистр пограничных расстройств. Тех, которые связаны непосредственно с внешними факторами. Это стрессы и последующие за ними дистрессы и невротические расстройства. Они, конечно, изменились, но существует такая проблема – высокая стигма, к любым специалистам психологического профиля люди не идут. Мы открыли соответствующий сайт. И в первые дни пандемии мы увидели целый всплеск. У нас сайт постоянно был загружен людьми. Было очень много посещений и вопросов. Сама помощь, конечно, нужна была, - сообщил он.

Красный Крест провел исследование в семи странах. Они выяснили, что в период карантинных мер 51% населения требовалась психологическая помощь.

Это достаточно закономерно. В этот период изменяющиеся окружающие условия, конечно же, приводят к стрессу. Любое изменение приводит к стрессу. Это нормальное изменение организма. Когда человек готовится к каким-то изменениям. Другое дело, что необходимо думать о дистрессе. Что такое дистресс? Это когда на изменяющееся поведение начинает влиять само воображение: "что будет, если будет так?". Тогда очень много появляется мыслей, ухудшается сон и настроение. В этом случае лучше обращаться к специалистам, - рассказал Негай.

На данный момент сайт, созданный республиканским научно-практическим центром психического здоровья и ЮНИСЕФ, посетило 40 тыс. человек, 350 человек получили онлайн-консультации. Кроме того, Казахстан и еще 29 стран участвуют в международных исследованиях, посвященных психологическому здоровью населения. По его завершению Николай Негай пообещал сообщить о том, как изменилась ситуация в Казахстане и в других странах.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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