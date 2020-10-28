В Казахстане за выброшенный мусор наказывают строже, чем за сломанные руку и ребра – эксперт

Новый законопроект направлен на защиту любого человека на территории нашей страны от насилия в сфере семейно-бытовых отношений.

Почему действующий закон о бытовом насилии не защищает пострадавших, особенно детей и почему необходимо принять новый закон - комментарий Халиды Ажигуловой (доктор права (PhD), ученого-юриста по правам человека, члена рабочей группы по разработке нового законопроекта о противодействии семейно-бытовому насилию, сообщает zakon.kz.

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Какие пробелы существуют в действующем Законе 2009 года "О профилактике бытового насилия"?

С 2009 года в Казахстане существует Закон "О профилактике бытового насилия", который дает определение различным видам бытового насилия (физическое, психологическое, сексуальное и экономическое), определяет деятельность государственных органов по профилактике бытового насилия, а также конкретные меры индивидуальной профилактики. Например, в этом законе впервые описана процедура вынесения защитного предписания и установления судом особых требований к правонарушителям, чтобы защитить пострадавшее лицо от повторного насилия.

Однако на практике было выявлено несколько важных пробелов:

- Предусмотренные законом меры недостаточно эффективны в предупреждении насилия. По сути, все указанные в законе меры применяются, когда насилие уже было совершено. То есть, это не меры профилактики и предупреждения, а меры реагирования, когда пожар уже произошел и нужно его потушить.

- Закон недостаточно эффективно защищает пострадавшее от насилия лицо, особенно детей. Если пострадавшему лицу небезопасно оставаться в одном жилище с агрессором, на практике именно ему приходится выезжать и искать приют у родственников, друзей или в кризисных центрах. Агрессор остается дома, потому что закон предусматривает выселение агрессора ТОЛЬКО в случае наличия второго жилья. А если есть дети, то и детям приходится покидать дом и жить в кризисном центре или в новом месте. Таким образом, пострадавшие от бытового насилия находятся в двойне несправедливой ситуации: они же пострадали от насилия, но им же нужно покинуть свой дом. В итоге переезд из родного дома в новое место — это огромный стресс и для пострадавшей женщины, и для детей: им приходится менять школу, привычную обстановку, они теряют контакт со своими друзьями.

- Мягкость наказания за бытовое насилие, по мнению экспертов, не защищает пострадавших ни от первого, ни от последующих случаев насилия.

В частности, с начала 2020 года отменили штрафы за семейно-бытовое насилие. На практике агрессор может сломать члену своей семьи руку, ребра, причинить сотрясение мозга, но если пострадавшее лицо находится на лечении в больнице меньше 21 дня, то эти травмы считаются легким вредом здоровью. А согласно ст. 73-1 к агрессору могут быть применены только два вида взыскания – предупреждение или арест до 15 суток.

Получается, что в Казахстане за выброшенный мусор в общественных местах или нарушение тишины наказывают строже, чем за сломанные руку и ребра.

Новый законопроект направлен на устранение указанных пробелов, а также на усиление мер по предупреждению и профилатике насилия в семейно-бытовой сфере, чтобы нам не приходилось постоянно "тушить пожары насилия" в семье.

Как член рабочей группы по разработке законопроекта о бытовом насилии, я предлагаю следующие рекомендации для рассмотрения:

Рекомендации касательно правонарушителей:

1. Любой сотрудник органов внутренних дел, который приезжает на вызов, должен иметь полномочия выдавать защитное предписание сразу и на месте в целях обеспечения безопасности и защиты пострадавшего лица и пресечения семейно-бытового насилия. Сейчас предписание может выдавать только участковый по обращению жертвы и не сразу, а в лучшем случае лишь на следующий день, что на практике не защищает пострадавшее лицо от повторного насилия. По новому законопроекту защитное предписание будет выноситься сотрудниками органов внутренних дел с учетом мнения пострадавшего, а также по собственной инициативе по результатам идентификации угрозы или факта семейно-бытового насилия. Форма бланка срочного защитного предписания и критерии оценки угрозы будут разработаны Министерством внутренних дел Республики Казахстан.

2. В рамках рабочей группы также обсуждается возможность привлекать правонарушителей к общественным работам. Очевидно, что предупреждение не является адекватным и соразмерным наказанием за физическое насилие. А арест на несколько суток может привести к увольнению с работы правонарушителя, что тоже негативно скажется на экономическом положении семьи. Поэтому в рамках законопроекта рассматривается возможность введения нового вида наказания – привлечение к общественным работам. Исходя из международного опыта, такое наказание имеет больший коррекционный и сдерживающий эффект на последующем поведении семейного агрессора. Виды и объекты, на которых будут осуществляться общественные работы, будут определяться местными исполнительными органами. Такие работу могут включать вроде уборку снега зимой, помощь в ремонте дорог, осуществление работ по озеленению и благоустройству городских территорий, а также ухода за пожилыми людьми, людьми с инвалидностью. Цель наказания не изолировать правонарушителя от общества, но дать ему возможность осознать и самому скорректировать свое поведение.

3. Суд может обязать агрессора пройти программу психологической помощи для более эффективного управления своими эмоциями и воздержания от совершения насилия. Сейчас никакой обязательной психологической терапии нет, правонарушитель может пройти курсы психологической терапии только по желанию. Прохождение соответствующих курсов психологической помощи будет иметь больший сдерживающий эффект, чем просто наказание.

Мы живем в правовом государстве, где высшей силой обладает Конституция РК. Согласно Статье 17 "Достоинство человека неприкосновенно. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию". Согласно статье 18 Конституции РК, "каждый имеет право на … защиту своей чести и достоинства". А в соответствии со статьей 34 Конституции РК, "каждый обязан соблюдать Конституцию и законодательство Республики Казахстан, уважать права, свободы, честь и достоинство других лиц".

В соответствии с Конституцией, новый законопроект направлен на защиту любого человека на территории нашей страны от насилия в сфере семейно-бытовых отношений: взрослых, детей, мужчин и женщин, пожилых и лиц с инвалидностью. То есть, любого человека, который является уязвимым перед насилием в силу различных обстоятельств и не может самостоятельно защитить себя от избиений и других форм насилия.

Насилие в семье – это одна из причин, которая разрушает семью. А новый закон поможет через более эффективную профилактику и предупреждение, а не наказание, убедить граждан не совершать насилия, не разрушать свои семьи, уметь решать свои семейные конфликты только ненасильственными методами и сохранить мир в семьи.

Подготовила Торгын Нурсеитова

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