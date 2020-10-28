Почему Казахстану нужен новый закон о домашнем насилии, рассказала депутат Мажилиса

За 10 лет уровень домашнего насилия в нашей стране не снижается, а продолжает расти.

В Казахстане уже 10 лет действует закон о профилактике бытового насилия, однако уровень насилия за это время в нашей стране не снижается, а, наоборот, продолжает расти и это обстоятельство, по мнению депутата Мажилиса Парламента РК, руководителя рабочей группы по законопроекту Айгуль Нуркиной, заставляет принять новый закон, сообщает zakon.kz.

- Айгуль Кабдушевна, законопроект о противодействии семейно-бытовому насилию является сейчас самым обсуждаемым в нашей стране. Как он разрабатывался?

- Инициатива по разработке законопроектов в сфере семейно-бытового насилия была поддержана в Мажилисе Парламента РК 27 февраля 2020 года. 2 марта изначальная версия законопроекта была размещена в открытом доступе на сайте Мажилиса, чтобы любой гражданин нашей страны имел возможность ознакомиться с ним и направить свои предложения депутатам по законопроекту.

Была создана рабочая группа, в ее состав вошло более 50 человек. И это не только депутаты Парламента обеих палат, это и представители Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте, центральных государственных органов, неправительственных организаций, ученые-юристы и нотариусы.

В отношении общественных организаций при формировании состава рабочей группы был сделан упор на те организации, которые достаточно давно занимаются и не понаслышке знают о проблемах защиты прав детей, женщин, пожилых и лиц с инвалидностью, пострадавших от насилия, которые и ранее публично делали обращения и вносили предложения о совершенствовании законодательства и практики.

В начале апреля к рабочей группы присоединились и другие организации, от которых такое обращение поступило ко мне, как руководителю рабочей группы (кризисный центр "Коргау Астана", Республиканское общественное движение "Уран", кризисный центр "Араша" и другие). То есть все неправительственные организации и граждане, кто хотел присоединиться и активно работать в составе рабочей группы, реализовали возможность войти в ее состав.

На сегодняшний день проведены 20 заседаний рабочей группы. Каждая норма законопроекта тщательно обсуждалась, изучались аналитика, правоприменительная практика, обсуждались аргументы за принятие той или иной нормы. Возможные негативные последствия от принятия той или иной нормы и риск злоупотребления этими нормами тоже обсуждались. В результате редакция каждой нормы направлена на более эффективное противодействие насилию, а также учитывает риски возможных негативных последствий или злоупотреблений.

- Новая версия законопроекта отличается от той, что была изначально представлена на сайте Парламента?

- Конечно! Именно новая версия была направлена на заключение правительства. В сентябре Мажилис одобрил законопроект и его концепцию в первом чтении, но работа над ним еще продолжается, так как мы только недавно получили заключение правительства и депутатам еще предстоит обсудить детально все нормы законопроекта, в том числе сопутствующий проект закона.

Также хочу отметить, что с апреля во всех крупных СМИ и на телеканалах регулярно освещалась деятельность рабочей группы по законопроекту, члены которой каждую неделю выступали в СМИ.

Более того, прямые эфиры по обсуждению законопроекта были организованы в социальных сетях министром информации и общественного развития Аидой Балаевой, председателем Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте Республики Казахстан Лаззат Рамазановой, телеканал "Хабар" снял документальный фильм о проблемах семейно-бытового насилия в Казахстане и о работе над законопроектом.

- Так почему решили принять новый закон о противодействии семейно-бытовому насилию?

- Вопрос профилактики бытового насилия не новый для Казахстана. С 2009 года действует закон о профилактике бытового насилия, однако, как показала правоприменительная практика, за 10 лет уровень насилия не снижается, и продолжает расти.

Президент в своих посланиях народу Казахстана дважды поднимал вопрос о недопустимости насилия против женщин и детей. В действующем законодательстве нашей страны понятие профилактики тесно связано с деятельностью, в первую очередь, полиции и суда. Но ведь речь идет не только о мерах, которые должны принять правоохранительные и судебные органы, речь идет о предупреждении насилия, о возможности социальной поддержки пострадавших граждан, о помощи от организаций образования, здравоохранения и так далее.

Поэтому в новом законопроекте появился термин "противодействие насилию", имеется в виду комплексный подход, чтобы помочь семье снизить конфликтность, если ее причиной стали социально-экономические трудности, безработица, то есть связать политику социальной защиты с профилактикой. Эффект решения проблемы насилия не только в карательных мерах в отношении насильника, но и в реальной помощи членам семьи, пострадавшим от домашнего насилия.

Такой подход для нас важен в контексте взаимных обязанностей супругов, закрепленных в Кодексе о браке (супружестве) и семье 2011 года, и основанных на общечеловеческих ценностях - взаимоуважение и взаимопомощь, содействие благополучию и укреплению семьи, забота о здоровье, развитии своих детей и их благосостоянии (ст. 30 пункт 4).

- Айгуль Кабдушевна, в соцсетях высказываются разные противоречивые мнения о рассматриваемых законопроектах. Хотелось бы, чтобы вы прокомментировали.

- Да, мы в курсе. Хочу отметить, что часть норм в новом законопроекте перешла из действующего Закона "О профилактике бытового насилия". Например, определение понятия "сексуальное насилие" в законопроекте – это слово в слово действующая редакция из пункта 4 ст. 4 Закона "О профилактике бытового насилия": "Сексуальное насилие — умышленное противоправное действие, посягающее на половую неприкосновенность или половую свободу человека, а также действия сексуального характера по отношению к несовершеннолетним". То есть это итак действующая норма закона, которая существует уже более 10 лет, но почему-то до сегодняшнего дня она не привлекала никакого внимания к себе.

Некоторые граждане в социальных сетях неверно трактуют понятие "половая свобода" исходя из своего субъективного мнения, что якобы это означает свободу сменить пол. На самом деле термин "половая свобода" - это устоявшийся юридический термин, который применяется в отечественной юридической литературе и теории уголовного права.

Определение "половая свобода" находится в открытом доступе в научно-практическом Комментарии к Уголовному кодексу РК, статья 120 и 121, который активно применяют в своей работе адвокаты, судьи и правоохранительные органы. Соответственно, утверждать, что якобы половая свобода это некий аморальный термин, несвойственный обществу, больше бытовое философское рассуждение, не имеющее под собой научного обоснования.

Однако понимая, что закрепление данного термина в проекте закона может вызвать споры, рабочая группа 1 июня этого года при его обсуждении единогласно поддержала позицию об исключении слов "половая свобода" из юридического определения понятия "сексуальное насилие". И поскольку процесс законотворчества не статичен, внесены поправки в понятийный аппарат.

Так, психологическое насилие теперь обозначено как "умышленное причинение психических страданий, оскорбления, шантаж, ограничение волеизъявления лица и иные действия, унижающие честь и достоинство человека, и (или) угрозы их применения".

- Ладно, "половая свобода", но почему исключили понятие "члены семьи"?

- Потому что Кодексом о браке и семье уже предусмотрено такое понятие.

Далее. Доработаны нормы по защитному предписанию, введены нормы по прокурорскому надзору за правонарушителем. Согласно доработанной редакции копия защитного предписания в течение 24 часов с момента вручения лицу, в отношении которого оно вынесено, направляется прокурору.

Много вопросов поднимается по проведению психологической коррекции поведения агрессоров. Министерством здравоохранения разрабатывается программа комплексной медико-психологической помощи и основной упор делается именно на оказание психологической помощи. При этом прохождение данной программы будет устанавливаться судом в рамках установления особых требований к поведению правонарушителя. Участковый полицейский будет вправе только предложить пройти такую программу правонарушителю.

Также в социальных сетях распространяется информация о том, что в законопроекте предусмотрены нормы, касающиеся закрепления обязанностей родителей по присмотру за детьми, в частности:

не оставлять детей, не достигших 12 лет, без присмотра на улице, дома, в салоне транспортного средства; не достигших 14 лет – в местах массового купания; 16-летнего возраста - без сопровождения взрослых на территории технических сооружений, в подвалах и так далее.

Хочу отметить, что данные нормы и утверждения вообще не относятся к законопроекту о семейно-бытовом насилии. Также, когда обсуждаются и поднимаются вопросы о правах ребенка в целом, именно с точки зрения лишения или ограничения родительских прав, эти вопросы не являются предметом проекта закона о семейно-бытовом насилии.

Авторы утверждения смешали нормы двух законопроектов в один и некорректно распространяют информацию, что якобы это часть законопроекта о противодействии семейно-бытовому насилию. Эти вопросы рассматриваются в другой рабочей группе, где идет обсуждение именно в контексте прав ребенка. Насколько мы информированы, те наши граждане, которые обеспокоены вопросами защиты прав детей, уже связались с членами рабочей группы, и обсуждают поправки в законопроект по вопросам защиты прав ребенка.

Мы, депутаты и члены рабочей группы, мониторим обсуждения в социальных сетях и понимаем обеспокоенность граждан по тем или иным нормам законопроектов.

Но вместе с тем, мы просим тех, кто выходит сейчас с разъяснениями в социальных сетях, соблюдать достоверность изложения информации, учитывая не только свое личное мнение, но и объективность ситуации, потому, что граждане имеют право получать правдивую, соответствующую действительности информацию.

Торгын Нурсеитова

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!