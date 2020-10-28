Бескультурье vs культурное общество: что победит?

Разумеется, каждый человек волен сам выбирать свой путь, но свое лицо и достоинство нужно сохранять всегда и при любых обстоятельствах.

Искоренение невежества и других проявлений бескультурья в обществе – одно из направлений модернизации сознания казахстанского народа.

Как мы относимся к различным проявлениям бестактности, хамства, наглости или вандализма? Что считаем за воспитанность, а что за махровое бескультурье?

На первый взгляд, вроде бы все просто. Тот, кто улыбнется, вежливо поздоровается, пропустит вперед, придержит дверь – воспитанный человек. А тот, кто этого не делает, уже вызывает недовольство и какой-то необъяснимый внутренний протест. И это уж не говоря о тех людях, которые могут употребить ненормативную лексику в процессе разговора, высморкнуться в общественном месте и так далее. Но, участились ситуации, когда мы терпимо, лояльно или вообще равнодушно относимся к проявлениям бестактности или невоспитанности. Все потому, что некоторые случаи сегодня в обществе стали принимать за норму?

Бескультурье – довольно-таки широкое понятие, включающее в себя хамство, излишнюю наглость, вандализм и многое другое. Бабушка в автобусе, которой не уступили место молодые люди, выброшенный пакет с мусором из окна дорогого авто, окурок, летящий вниз с верхнего этажа многоэтажного дома, плевок под ноги проходящим мимо согражданам и многое другое. Согласитесь, хотя бы раз каждый из нас становился свидетелем вышеперечисленных или подобных ситуаций.

Почему так происходит? На мой взгляд, у людей, которые позволяют себе подобные «выходки» существует извращенное понимание свободы действий. Оно формируется со временем, складывается под воздействием различных факторов. Печальнее всего, что под влияние неправильных установок чаще всего попадает именно молодежь – будущее страны. Конечно, проявления бескультурья были всегда, нельзя сказать, что это бич именно современного казахстанского общества или, что проблема оголилась именно сейчас. Но цель на данный период жизни иная – искоренить проявления хамства, наглости и другого негатива, на который способен человек. Вместо этого – направить энергию в позитивное, созидательное русло. Конечно, существует определенная система воспитания, образования и даже наказания – противодействия тому, что выходит за грань базовых ценностей принятых в обществе. Однако, давайте на чистоту - в полной мере невежество это не искореняет.

Вернусь к мысли о том, что мы смирились с некоторыми случаями проявления бескультурья. На мой взгляд, одной из причин этому является реакция, которую мы получаем в ответ на сделанное замечание. «Не учите меня жить!», - могут воскликнуть особо самоуверенные люди. И это лишь самый безобидный вариант. В любом случае, на иной ответ, кроме негатива не стоит и надеяться. В следующий раз, прохожий уже постесняется что-либо сказать или просто не захочет. Так формируется «страусиная» позиция общества по данному вопросу. По итогу: раз молчим, значит соглашаемся. А общественная реакция в отношении утраты моральных ценностей все-таки занимает далеко не последнее место. Просто задумайтесь, ведь в каком мире будут жить наши дети, во многом зависит и от нас.

Разумеется, каждый человек волен сам выбирать свой путь, но свое лицо и достоинство нужно сохранять всегда и при любых обстоятельствах. Пока, как бы грустно это не звучало, не все разделяют такую точку зрения, оттого мы можем столкнуться с бескультурьем везде: на дорогах и тротуарах, на лестничных клетках и во дворах собственных домов, в общественном транспорте и в абсолютно любой сфере человеческих взаимоотношений.

Потребительское отношение ко всему, что нас окружает, бесцеремонное и пренебрежительное отношение к ближнему, кризис духовности, безоглядная погоня за материальными ценностями – такие признаки бескультурью приписывают мировые исследователи и эксперты. В то время как человеку, истинно культурному присущи такие качества как, совестливость, тактичность и достоинство. Сегодня человечество должно следовать по пути эволюционного развития, как не раз отмечал Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Ведь в мире уже были ситуации, которые доказали всем, что культурно-этические нормы крайне необходимы, ибо отсутствие таковых или же их массовое игнорирование приводит к агрессии и конфликтам. Поэтому, случаи бескультурья, сегодня можно назвать не чем иным, как проявлением средневековья в условиях современности.

Согласитесь, что порядочные и интеллигентные представители гражданского общества никогда не опускаются до низких поступков. Это наглядный пример того, что люди в любой ситуации не должны терять своего достоинства. Какие бури не сотрясали бы привычные устои, такие граждане всегда предпочтут соблюдать общепринятые нормы морали, тактичности и поведения. Более того, я уверен, что даже не получив достойного воспитания и образования, каждый человек может восполнить эти пробелы самостоятельно. Многие люди уже на уровне интуиции ощущают, что нужно ориентироваться на проявление лучшего в этом мире, достигнутое цивилизацией. Что нужно стараться равняться на высокоразвитых людей, черпать знания из произведений, принадлежащих к вершинам мирового искусства, или просто из хороших книг и поучительных проектов. Необходимо понимать, что нужно быть выше всего этого жизненного хаоса и формировать в себе сильную личность, способную на проявление уважения к себе и к окружающим людям. Тем более, что в современных реалиях попросту не модно быть невежей. Сегодня успехов добиваются активные, позитивные, воспитанные и тактичные люди, а не апатичные неудачники, которые так и норовят проявить свое хамское поведение. Поэтому фразу «Не учите меня жить!» и все ей подобные лучше оставить в прошлом, ведь, как известно, учиться никогда не поздно. Можно начать с элементарного: запомнить формулу культурного поведения в обществе – относиться к окружающим уважительно, а к природе – бережно. Пойдя таким путем, можно с легкостью заслужить репутацию порядочного человека.

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