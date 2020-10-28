Волейболистке сборной Казахстана назвали гонорар за съемки в порно

Она провела переписку с создателями таких видео.

Волейболистка сборной Казахстана из ВК "Алматы" Кристина Карапетян рассказала о самом необычном предложении заработать, какое получала когда-либо в жизни, передает zakon.kz.

Не секрет, что волейбол привлекает внимание людей со всего мира не только захватывающими матчами. Именно волейболистки чаще всего попадают в рейтинги самых красивых спортсменок благодаря высокому росту, стройной фигуре и обтягивающей форме, в которой они соревнуются

Казахстанская волейболистка Кристина Карапетян, проходящая восстановление после травмы, рассказала, что ей поступают порой непристойные предложения.

Предложили сняться в порно за 3 млн тенге ~ 545 тыс.рублей ~ 7 000 $ . Специально для вас, мои любознательные, я узнала, что это цена за ролик, - написала спортсменка в своем Instagram.

Она ради интереса провела переписку с людьми, сделавшими ей столь необычное предложение, и показала подписчикам скрин. Так всем стало известно, что в подобного рода фильмах "сюжет можно сделать под любой образ".

По словам Карапетян, ситуация ее повеселила, но сниматься в фильмах для взрослых она не собирается.

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