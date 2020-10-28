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Волейболистке сборной Казахстана назвали гонорар за съемки в порно

Она провела переписку с создателями таких видео.

Фото : Instagram28 октября 2020, 18:01

Волейболистка сборной Казахстана из ВК "Алматы" Кристина Карапетян рассказала о самом необычном предложении заработать, какое получала когда-либо в жизни, передает zakon.kz.

Не секрет, что волейбол привлекает внимание людей со всего мира не только захватывающими матчами. Именно волейболистки чаще всего попадают в рейтинги самых красивых спортсменок благодаря высокому росту, стройной фигуре и обтягивающей форме, в которой они соревнуются

Казахстанская волейболистка Кристина Карапетян, проходящая восстановление после травмы, рассказала, что ей поступают порой непристойные предложения.

Предложили сняться в порно за 3 млн тенге ~ 545 тыс.рублей ~ 7 000 $ . Специально для вас, мои любознательные, я узнала, что это цена за ролик, - написала спортсменка в своем Instagram.

Она ради интереса провела переписку с людьми, сделавшими ей столь необычное предложение, и показала подписчикам скрин. Так всем стало известно, что в подобного рода фильмах "сюжет можно сделать под любой образ".

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Держу в руках мяч, а могла бы ❌????й Каждое утро я выпиваю стакан воды, проговаривая определенные установки на день. Одна из них: «предложения о сотрудничестве сыпятся ко мне со всех сторон» . Вот вам пожалуйста. Насыпали ???? Предложили сняться в порно за 3 млн тенге ~ 545 тыс.рублей ~ 7 000 $ . Специально для вас, мои любознательные, я узнала, что это цена за ролик ???? Полистайте карусель, там ещё есть один вопрос, созревший в некоторых головах ???? Меня очень повеселила вся эта ситуация. Во-первых, мои установки работают ????неважно с какой стороны пришло предложение , но оно же пришло ?! Во- вторых, астролог мне сказала, что карьера моя вне спорта тоже должна быть связана с работой в команде, т.к. мне очень сложно будет выстроить бизнес одной. И тут, хоооопа, коллективная работа ???? В - третьих, в тысячный раз убедилась, что Вселенная изобильна ???? Осталось только понять, почему мне прилетело такое неэкологичное предложение ???? Всеми силами сейчас лечу свою ножку, чтобы получать удовольствие держа в руках мяч ????, а не ...???? Фото by @orlova_studio ???? Форма @macron.store.almaty ???? #вселеннаяслышит#вселеннаябезгранична#волейболистки#volleygirls#volleylife#volleyplayer#brazzers

Публикация от SPORT | МОТИВАЦИЯ | КРАСОТА (@krisik___karapetyan) 27 Окт 2020 в 11:56 PDT

По словам Карапетян, ситуация ее повеселила, но сниматься в фильмах для взрослых она не собирается.


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