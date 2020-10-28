Атамбаев прекратил голодовку после перевода в колонию

Он объявлял голодовку из-за плохих условий содержания в камере.

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев прекратил голодовку после перевода из столичного СИЗО-1 в колонию, где заключенные имеют доступ к квалифицированной медицинской помощи, сообщает zakon.kz.

Об этом заявил РИА Новости его адвокат Сергей Слесарев.

Алмазбек Шаршенович прекратил голодовку в связи с тем, что его требование о переводе было выполнено. Чувствует себя нормально, давление и вчера, и сегодня у него низкое, но в целом нормально, - заявил адвокат.

По словам Слесарева, он был переведен из СИЗО-1 в колонию №47 вечером во вторник по решению комиссии Госслужбы исполнения наказаний.

В понедельник адвокат экс-президента Сергей Слесарев сообщил, что Атамбаев после перевода из СИЗО ГКНБ в столичный СИЗО-1 объявил голодовку из-за плохих условий содержания в камере. Во вторник комиссия ГСИН приняла решение о переводе Атамбаева в ИК-47, где у заключенных есть доступ к квалифицированной медицинской помощи.

Экс-президент был освобожден из СИЗО ГКНБ своими сторонниками на фоне массовых беспорядков в ночь с 5 на 6 октября. Однако 10 октября он был вновь задержан сотрудниками спецслужб страны.

Первомайский районный суд Бишкека 23 июня приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы за коррупцию при освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Также в настоящий момент продолжается судебный процесс по делу о массовых беспорядках при задержании экс-президента, по которому ему может грозить срок вплоть до пожизненного заключения.

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