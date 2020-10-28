Мировые цены на нефть резко падают
Об этом свидетельствуют данные торгов.
Фото : rbk.ru28 октября 2020, 18:27
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 40 долларов за баррель, сообщает zakon.kz.
Как отмечает РИА Новости, это произошло впервые с 5 октября.
Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,92% - до 39,97 доллара, декабрьских фьючерсов WTI - на 4,83%, до 37,66 доллара за баррель.
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