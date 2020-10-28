Мировые цены на нефть резко падают

Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 40 долларов за баррель, сообщает zakon.kz.

Как отмечает РИА Новости, это произошло впервые с 5 октября.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,92% - до 39,97 доллара, декабрьских фьючерсов WTI - на 4,83%, до 37,66 доллара за баррель.

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