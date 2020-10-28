Штрафы за загрязнение экологии увеличат в 10 раз

По словам Магзума Мирзагалиева, сейчас природопользователям выгоднее платить штрафы, а не устранять нарушения.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев сообщил, что административные санкции за сверхнормативные эмиссии в окружающую среду планируется увеличить в 10 раз. Такая норма прописана в новом Экологическом кодексе, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Предусматривается ужесточение санкций за экологические нарушения. Например, за сверхнормативные и несанкционированные эмиссии в окружающую среду размер адмсанкций увеличится в 10 раз, по остальным правонарушениям — в среднем в два раза, — сказал Магзум Мирзагалиев на презентации законопроекта по вопросам экологии в мажилисе.

Министр пояснил, что действующие административные штрафы не могут быть механизмом стимулирования — природопользователям выгоднее платить штрафы, а не устранять нарушения.

Также предлагается увеличить срок давности, установленный для привлечения к адмответственности: в отношении физических лиц с двух месяцев до одного года, для юридических лиц — с одного года до трех лет. Профилактические осмотры проводятся не чаще одного раза в год. Таким образом, предприятия, в ходе проверок которых выявлены нарушения, совершенные более одного года назад, освобождаются от наказания, — пояснил Магзум Мирзагалиев.

Некоторые крупные предприятия по нескольку раз в год допускают одни и те же нарушения. В новом документе для систематически нарушающих экологическое законодательство в течение последних трех лет предусмотрено более строгое наказание. «Основная причина увеличения штрафов за адмправонарушения в охране окружающей среды — неполное выполнение природопользователями мер по предотвращению загрязнения окружающей среды и неосуществление необходимой модернизации», — сказал министр.

В мажилисе также одобрили несколько поправок в Налоговый кодекс и Закон о введении в действие Налогового кодекса.

В отношении операторов новых объектов, получивших комплексное экологическое разрешение путем внедрения наилучших доступных технологий, предложены соответствующие поправки по освобождению от платежей за эмиссии. Кроме того, такой же механизм предусмотрен и для действующих предприятий. Для освобождения от платежей за эмиссии им необходимо разработать и реализовать программу повышения экологической эффективности и внедрения наилучших доступных технологий, — сообщил Магзум Мирзагалиев.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!