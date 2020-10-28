Сагинтаев: На сегодня ситуация стабильная
Мобильные группы постоянно проводят работы.
Фото : Стоп-кадр28 октября 2020, 19:23
Бакытжан Сагинтаев рассказал о ситуации с коронавирусом в Алматы, сообщает zakon.kz.
В прямом эфире программы Akimat LIVE он уточнил про количество вызовов скорой помощи, количестве больных и о коечной мощности в городе.
Общая коечная мощность составляет более семи тысяч (7226). В резерве находится 5558 коек, задействовано - 1453, свободных - 1312. Т.е. это составляет 90%. На стационарном лечении находятся 152 человек, их них 10 детей. 2 пациента находятся в крайне тяжелом состоянии. На амбулаторном лечении находится 121 пациент - 46 бессимптомных, - отметил аким.
По его словам, в летний период скорая принимала до восьми тысяч звонков.
На сегодня ситуация стабильная, регулируемая. Если смотреть с 1 октября - ежедневно поступает 1400-1500 вызовов. По ОРВИ, КВИ, пневмонии поступает 9-10 звонков, - добавил он.
На сегодняшний день проведено 606 тысяч ПЦР-исследований.
Он отметил, что тестирование стало более доступным.
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