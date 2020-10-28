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Сагинтаев связал всплеск КВИ в Алматы с открытием международного сообщения

С 6 октября в город прибыли 192 рейса. 25 992 пассажира. Из них 5 445 прибыли без справок на ПЦР.

Фото : GoodFon28 октября 2020, 19:35

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, отвечая на вопросы горожан в эфире передачи Akimat Live объяснил причину вспышки коронавирусной инфекции в городе за последнее время, сообщает zakon.kz.

По словам акима, основная причина в том, что в октябре увеличился приток пассажиров из-за границы.

С 6 октября в город прибыли 192 рейса. 25 992 пассажира. Из них 5 445 прибыли без справок на ПЦР. Выявлено 34 случая COVID-19. 14 прибыли из Египта, 9 из Турции, 5 из Беларуси, 6 из ОАЭ.

Правительством принято решение. Если раньше гражданам Казахстана разрешалось проходить на борт без справок, теперь всем пассажирам необходимо иметь справку с отрицательным результатом на ПЦР.

Конечно, это многим не нравится, но думаю, теперь мы перестанем получать экспорт коронавирусной инфекции из-за рубежа, - резюмировал аким.


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