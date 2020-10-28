Nur Otan активизирует меры по противодействию коррупции в Мангистауской области

По итогам заседания члены РОСПК дали ряд конкретных рекомендаций.

Состоялось заседание Республиканского общественного совета по противодействию коррупции при партии "Nur Otan", сообщает zakon.kz.

Актуальные вопросы по противодействию коррупции в Мангистауской области обсудили на заседании Республиканского общественного совета по противодействию коррупции (РОСПК) при партии "Nur Otan".

Так, рабочей группой Совета было изучено состояние работы по противодействию коррупции в Мангистауской области за 2018-2019 годы и 8 месяцев текущего года. По информации членов РОСПК, основная масса коррупционных фактов в регионе зафиксирована в деятельности местных исполнительных органов, в частности в сферах государственных закупок, земельных отношений, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Как отметил председатель Совета, депутат Мажилиса Парламента Омархан Оксикбаев, следует принять все необходимые меры для своевременного выявления и устранения коррупционных проявлений во всех отраслях.

На государственные органы возложена огромная ответственность, особенно в период пандемии. Председатель партии "Nur Otan" Нурсултан Назарбаев сказал, что достижение поставленных целей возможно только путем бескомпромиссной борьбы с коррупцией. Также в Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул, что необходимо создавать условия для достойной жизни наших граждан, защитить их права, обеспечить верховенство закона, усилить борьбу с коррупцией, – сказал Омархан Оксикбаев.

По итогам заседания члены РОСПК дали ряд конкретных рекомендаций по активизации противодействия коррупции в Мангистауской области.

Стоит отметить, что ранее на площадке Комитета партийного контроля "Nur Otan" партийцы обсудили актуальные вопросы обеспечения казахстанцев чистой питьевой водой.

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