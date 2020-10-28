Сагинтаев о переходе ТЭЦ на газ: Необходимо немного подождать

Работы можно вести только вне отопительного сезона.

В ходе прямого эфира передачи Akimat Live Бакытжан Сагинтаев рассказал о переходе ТЭЦ на газ, сообщает zakon.kz.

Он не забыл упомянуть общественность, которая активно участвует в решении проблем города.

Общественность всегда принимала особое решение в проблемах экологии города, как ТЭЦ, как транспорт, перевод частного сектора на газ, - отметил он.

Также аким уточнил, почему переход будет проходить до 2025 года.

У нас 8 котло-агрегатов, их все надо переводить на газ. До конца следующего года будет оформление документации, нужны технические спецификации. Работы можно вести только вне отопительного сезона, прошу общественность понять что работу можно вести только с середины апреля до октября. Из года в год будем переводить по 2 котлоагрегата на газ. Шаг за шагом будем вести модернизацию. Модернизация начнется в 2022 году. В 2025 году мы закончим эту работу. Немного надо подождать, - сказал он.

14 октября стало известно, что алматинские ТЭЦ переведут на газ.

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