Риддерская ТЭЦ работает в штатном режиме
Фото: пресс-центр ВКО
Риддерская ТЭЦ работает в штатном режиме. С начала отопительного сезона остановок не было.
"На 20 декабря на Риддерской ТЭЦ в работе находится 4 котлоагрегата, один находится в резерве. Среднесуточная температура на выходе теплоносителя составляет +82 градусов, на обратном трубопроводе +55 градусов, что соответствует нормам", – сообщил руководитель Управления строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО Дидар Кенесбаев.
Вместе с тем из-за резкого снижения температуры наружного воздуха с 11 декабря текущего года начали поступать жалобы от жителей отдельных домов на низкую температуру в квартирах.
Фото: пресс-центр ВКО
По словам Дидара Кенесбаева, обстоятельство вызвано многочисленными нарушениями в системе циркуляции системы теплоснабжения.
"Проблема есть, мы это не скрываем. Проблемы копились годами. В Риддере на сегодняшний день сети сильно изношены. При поддержке правительства нами в этом году было отремонтировано 2,2 км аварийных участков, что составляет 15% от критических и всего 3% от общей протяженности. Эта работа будет продолжена в следующем году".Дидар Кенесбаев
Как рассказал руководитель управления, в отдельных многоквартирных жилых домах установлены насосы, что снижает напор в последующих за ними домах. Слив воды из системы отопления и последующий вынужденный нагрев на ТЭЦ также замедляет процесс теплоподачи.
"Нами были зафиксированы моменты, когда потери обратной воды доходили в эти дни до 200 тонн в час, например, в областном центре потери составили около 230 тонн в час при количестве жителей 400 тыс. чел, тогда как в Риддере 50 тыс. чел. Также в городе имеются районы, где расположены старые дома, которые не в полном объеме были подготовлены к морозам и нуждаются в термомодернизации".Дидар Кенесбаев
Во время обхода специалистов обнаружены и демонтированы более 50 насосов. Акимат города Риддера работает с населением, с владельцами домов и квартир, в которых установлены повышающие насосы. Работы будут продолжены.
Фото: пресс-центр ВКО
Фото: пресс-центр ВКО
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