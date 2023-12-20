Риддерская ТЭЦ работает в штатном режиме

"На 20 декабря на Риддерской ТЭЦ в работе находится 4 котлоагрегата, один находится в резерве. Среднесуточная температура на выходе теплоносителя составляет +82 градусов, на обратном трубопроводе +55 градусов, что соответствует нормам", – сообщил руководитель Управления строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО Дидар Кенесбаев.





Вместе с тем из-за резкого снижения температуры наружного воздуха с 11 декабря текущего года начали поступать жалобы от жителей отдельных домов на низкую температуру в квартирах.



