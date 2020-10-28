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Как решается проблема с риском заражения в алматинских автобусах

Системы контроля с искусственным интеллектом отмечают, если кто-то не носит маску.

Фото : astana.gov.kz28 октября 2020, 20:03

Общественный транспорт Алматы продолжает оставаться проблемной зоной, где горожане рискуют заразиться. Особенно в час пик. По словам акима Алматы, мониторинг общественного транспорта продолжается и ведется он ежедневно, сообщает zakon.kz.

Отвечая на вопросы горожан в эфире передачи Akimat Live, Бакытжан Сагинтаев констатировал, что одномоментно проблему не решить.

В городе и без того не хватает около 1000 автобусов. Все, что можно сейчас сделать - перевести автобусы с одного маршрута на другой. Но тогда будет дефицит на одном и профицит на другом. Сейчас на 32 маршрутах установлены камеры. Системы контроля с искусственным интеллектом отмечают, если кто-то не носит маску. Водителю поступает информацию, и он требует от пассажира или надеть маску, или покинуть салон, - сказал Бакытжан Сагинтаев.


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