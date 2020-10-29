Как за год открыть свой швейный цех и ателье

Многодетная мама из Алматы Алтынгуль Сейлханова свой бизнес начала с одной швейной машинки. Государственное финансирование, бесплатные обучающие курсы помогли ей за год в разы увеличить объемы услуг и открыть свое ателье. На днях она торжественно презентовала свой новый швейный цех, где работают 14 человек.

О госпрограмме "Бастау бизнес" Алтынгуль узнала через Центр "Бакытты отбасы" Турксибского района Алматы и Центр предпринимательства "Qoldaý", который в свою очередь оказывает комплексную поддержку предпринимателей.

Буквально год назад у Алтынгуль была на руках всего одна бытовая швейная машинка. Она прошла бесплатное обучение основам предпринимательства, защитила свой бизнес-план и выиграла грант от государства. На полученные средства в размере 200 МРП (505 тысяч тенге) Алтынгуль смогла приобрести новую машинку и оверлог, заработала на новое оборудование, пригласила в помощницы других швей, стала преподавать в Центре "Бакытты отбасы" у многодетных мам, часть из которых также взяла к себе на работу. В итоге буквально за год ее бизнес вырос в разы: появился как свой цех, так и ателье, где работают 4 многодетные мамы. На днях предпринимательница открыла цех в новом помещении с большей площадью в 200 кв.м. в Турксибском районе города. Здесь стоят 24 швейные машинки, трудятся 14 сотрудников, Алтынгуль планирует набрать еще около 10-ти швей как из числа многодетных мам, так и молодежи и всех желающих через Центр занятости г.Алматы.

Мы благодарны за такую поддержку государства, это позволяет открывать новые производства в городе, создавать рабочие места для социально уязвимых слоев населения, улучшить их материальное положение, наконец, реализовать потенциал наших многодетных матерей, - говорит Алтынгуль Сейлханова.

Сейчас в цехе загружены заказами от клиентов – пока в основном это больницы города и медцентры, которым нужны одноразовые комбинезоны, халаты, бахилы и шапочки. Здесь также шьют на заказ спецодежду и национальные наряды. В планах Алтынгуль – приобрести собственное помещение.

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