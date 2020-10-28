С огнем играете – Сагинтаев бизнесменам

Не надо думать о своей прибыли, заработке. Нужно думать о здоровье людей, - аким Алматы.

Несознательные представители некоторых категорий бизнеса продолжают работать, не думая, чем это может закончиться. Так ответил аким Алматы на вопрос, когда владельцы кафе и ресторанов престанут игнорировать карантинные меры, сообщает zakon.kz.

В эфире программы Akimat Live он рассказал, что в Алматы продолжается работа мобильных групп. За октябрь проведено почти 2 000 проверок. Выявлено 493 нарушения.

Мы тоже спрашиваем бизнесменов, когда же они прекратят нарушать, когда же у них проснется сознательность? Когда же владельцы кафе и ресторанов поймут, что с огнем играют? Вот вы нарушаете, а мы наказываем и закрываем вас. Одних закрываем, другие открываются, - сказал Бакытжан Сагинтаев.

По его словам, если бы бизнес не допускал бы такого, то соответственно и люди сидели бы дома, не проводя мероприятий. Но так, как люди знают, что могут договориться и их пустят, то идут на нарушение.

В итоге испорченный праздник, выброшенные деньги, испорченное настроение. Кому это надо, зачем рисковать? Потом разборки начнутся между заказчиками и представителями бизнеса. Потому что торжество не состоялось. Не надо думать о своей прибыли, заработке. Нужно думать о здоровье людей, - резюмировал аким.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!