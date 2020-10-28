Крупные торговые центры столицы проверяют на соблюдение санитарных норм

Ответственные лица в очередной раз призывают сотрудников торговых центров, посетителей и владельцев увеселительных заведений строго соблюдать санитарные нормы.

28 октября представители управления контроля качества и безопасности товаров и услуг, местной полицейской службы и акимата района Есиль вышли в очередной рейд. В этот раз под прицелом контролеров – крупные торговые центры, сообщает zakon.kz.

В акимате района Есиль отметили, что в ходе проведения обхода 28 октября члены мобильной группы проверили три торгово-развлекательных центра – ТРЦ "Азия Парк", ТРЦ "Хан Шатыр", ТРЦ Mega SilkWay и торговый дом Korkem Centre по пр. Мангилик Ел, д. 17. Выявлены нарушения в ТРЦ "Хан Шатыр". В частности, в магазине бижутерии Sterling Silver и магазине мужской одежды TUDORS нарушен масочный режим продавцами консультантами.

В других ТД и фитнесс-центрах замечаний не было. В то же время проверяющие отмечают, что львиная доля нарушений приходится на вечернее время. Многие развлекательные заведения нарушают график работы и открыты позже положенного времени.

В Нур-Султане с начала с карантина по сегодняшний день составлено около 1600 рапортов и 746 протоколов. Административный штраф наложен в размере 166 миллионов, – пояснил руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг района Есиль Арман Курбанов.

Ответственные лица в очередной раз призывают сотрудников торговых центров, посетителей и владельцев увеселительных заведений строго соблюдать санитарные нормы. От этого, в частности, будет зависеть в том числе их дальнейшая работа.

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