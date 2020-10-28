Алиев: Азербайджанская армия освободила от оккупации 13 сел

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вооруженные силы страны взяли под контроль ряд населенных пунктов в Физулинском, Зангиланском, Джабраильском и Губадлинском районах в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе, сообщает zakon.kz.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Müzəffər Azərbaycan Ordusu Zəngilanın Birinci Ağalı, İkinci Ağalı, Üçüncü Ağalı, Zərnəli, Füzulinin Mandılı, Cəbrayılın Qazanzəmi, Xanağabulaq, Çüllü, Quşçular, Qaraağac, — İlham Əliyev (@azpresident) October 28, 2020

"Победоносная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Биринджи Агалы, Икинджи Агалы, Учунджю Агалы, Зернели Зангилана, село Мандылы Физули, села Газанземи, Ханагабулаг, Чуллу, Гушчулар, Гараагадж Джебраила, села Гияслы, Абильджа, Гылыджан Губадлы", — объявил он.

Ранее 28 октября сообщалось, что Вооруженные силы Армении нанесли удар из реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Смерч" по одному из жилых районов города Барда. В результате обстрела погибли как минимум 20 человек. В Министерстве обороны Армении данную информацию опровергли. Вместе с тем ведомство сообщило о ракетном обстреле Степанакерта, столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

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