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Алиев: Азербайджанская армия освободила от оккупации 13 сел

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Фото : trend.az28 октября 2020, 21:49

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вооруженные силы страны взяли под контроль ряд населенных пунктов в Физулинском, Зангиланском, Джабраильском и Губадлинском районах в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе, сообщает zakon.kz.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Победоносная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Биринджи Агалы, Икинджи Агалы, Учунджю Агалы, Зернели Зангилана, село Мандылы Физули, села Газанземи, Ханагабулаг, Чуллу, Гушчулар, Гараагадж Джебраила, села Гияслы, Абильджа, Гылыджан Губадлы", — объявил он.

Ранее 28 октября сообщалось, что Вооруженные силы Армении нанесли удар из реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Смерч" по одному из жилых районов города Барда. В результате обстрела погибли как минимум 20 человек. В Министерстве обороны Армении данную информацию опровергли. Вместе с тем ведомство сообщило о ракетном обстреле Степанакерта, столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).


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