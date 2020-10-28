Почему в Казахстане дорожает жилье

С началом пандемии коронавируса подорожание недвижимости началось на рынке первичного жилья, так как 80% строительных материалов в Казахстан завозят из-за рубежа. Рынок есть рынок, поэтому цены на вторичку тоже возросли.

Жилье в Казахстане дорожает. Несмотря на пандемию цены выросли на 15%, сообщает zakon.kz.

Риелторы отмечают, что и число сделок купли-продажи жилья по сравнению с предыдущими годами возросло, передает Первый канал "Евразия".

15 лет Гульжайнар Султанова в столице и все это время снимает квартиру. Четыре года мама двоих сыновей стоит в очереди на жилье, смогла накопить 1,5 млн. Сумма небольшая, однако этого хватило для участия в госпрограмме.

Это первичное жилье, получается, я заеду только в мае, это черновая улучшенная. Очень много у меня знакомых, которые именно следуют по этой программе, очень многие проходят, многие довольны. Я думаю, что это замечательно, потому что, мне кажется, другого варианта больше, наверное, и не было бы, - считает жительница города Гулжайнар Султанова.

Большинство участвующих в госпрограмме считают, что теперь не надо никому платить, будет наконец, своя квартира. Эксперты уверены, что это и стало одним из факторов подорожания.

Спрос на покупку жилья всегда был и будет. Кроме того, сейчас много разных жилищных программ, и у людей больше возможностей стало. Это тоже влияет на рост цен. Стоимость квадратного метра в строящихся домах от 180 до 280 тысяч тенге. В готовых квартирах до 450 тысяч доходит за квадрат, - говорит риелтор Алинура Бериккызы.

С началом пандемии коронавируса подорожание недвижимости началось на рынке первичного жилья, так как 80% строительных материалов в Казахстан завозят из-за рубежа. Рынок есть рынок, поэтому цены на вторичку тоже возросли.

Цена за квадратный метр зависит от расположения объекта, стоимости проекта, рабочей силы, налогов. Ко всему этому строительная компания прибавляет ожидаемую прибыль и, исходя из всех данных, определятся конечная цена, - объясняет сотрудник строительной компании Шынар Шындаулетова.

Больше всего цены за квадратный метр жилья взлетели в Караганде и Шымкенте. Подорожание - на 30% в сравнении с прошлым годом. Шахтерская столица отличилась и увеличением стоимости частных домов, рост на 24%. А вот земельные участки существенно подорожали в Шымкенте – на 31%.

Основной вид жилья на рынке - все-таки квартиры. Из-за пандемии многие казахстанцы передумали с ними расставаться. Число предложений о продаже снизилось на 29%, если сравнить годом ранее. А желающих купить квартиру возросло. Это и стало последним фактором подорожания.

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