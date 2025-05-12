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Цены на жилье в Казахстане продолжают расти: где быстрее дорожает недвижимость

недвижимость, цены, аренда, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 17:51 Фото: freepik
В каких городах страны активнее растут цены на недвижимость на первичном и вторичном рынке – в материале Zakon.kz.

В апреле 2025 года рынок жилья в Казахстане продемонстрировал рост – как в сегменте продажи, так и аренды. Согласно данным Бюро нацстатистики, за первые четыре месяца 2025 года наибольший рост цен отмечен на рынке аренды.

Новое жилье и вторичный рынок

В среднем по стране цены на новое жилье выросли на 5,8% за январь–апрель 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024 года. В лидерах роста: Павлодар +17,4%, Кокшетау +13,9%, Талдыкорган +10,6%, Шымкент и Тараз по 10,3%. Наименьший прирост цен зафиксирован в Усть–Каменогорске (+0,5%), Семее (+1,4%) и Атырау (+1,5%).
Сегмент перепродажи квартир вырос в среднем на 6,2% за тот же период. В топе по удорожанию на вторичном рынке Атырау +16,5%, Павлодар +11,6% и Актобе +11,1%. Примечательно, что в Усть-Каменогорске цены на вторичное жилье снизились на 3,7%, а в Караганде на 1,3%.

Фото: Zakon.kz

Что с рынком аренды?

Цены на аренду благоустроенного жилья выросли в среднем на 11,5% по сравнению с январем–апрелем 2024 года. При этом в отдельных городах рост был более существенным. Например, в Астане аренда стала дороже на 27,6% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в Талдыкоргане на 25,3%, в Семее на 20,4%.

К слову, в Алматы аренда жилья за тот же период выросла всего на 4,9%. Впрочем, в абсолютном выражении, это все еще самый дорогой город для квартиросъемщиков – квадратный метр жилья в апреле составлял 5 437 тенге.

В целом, если сравнить цены на недвижимость в апреле 2025 года с данными за декабрь 2020 года, то новое жилье в Казахстане подорожало на 50,6%, вторичка на 58,7%, а аренда квартир на 91,6%.
При этом новостройки становятся все менее доступными, а вторичный рынок демонстрирует высокую волатильность. Например, по данным Первого Кредитного Бюро в апреле цены на покупку нового жилья в Алматы выросли на 3,4%, что стало максимальным уровнем с сентября 2023 года.

Подорожание в этом сегменте идет уже восьмой месяц подряд. В Астане темпы роста цен на новое жилье ниже (+2,5%), но рекорд побит более длительный. Быстрее ежемесячная стоимость жилья росла в столице только в ноябре 2022 года.
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Ольга Кудряшова
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