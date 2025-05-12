Цены на жилье в Казахстане продолжают расти: где быстрее дорожает недвижимость

Что с рынком аренды?

Цены на аренду благоустроенного жилья выросли в среднем на 11,5% по сравнению с январем–апрелем 2024 года. При этом в отдельных городах рост был более существенным. Например, в Астане аренда стала дороже на 27,6% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в Талдыкоргане на 25,3%, в Семее на 20,4%.



