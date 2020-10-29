Насиловал и держал в будке - в ВКО оправдали обвиняемого в педофилии

Есть результаты экспертизы, подтверждающие слова детей. Подсудимый дал признательные показания. Но позже родные наняли нового адвоката.

Подозреваемого в изнасиловании четырехлетней девочки и ее девятилетнего брата оправдал суд присяжных в ВКО, сообщает zakon.kz.

Когда дети рассказали о том, что творил с ними сожитель матери, женщина обратилась в полицию, передает Astana TV.

Малышку мужчина истязал на глазах у брата. Мальчика избивал, закрывал в собачьей будке. Ребенок не выдержал ужаса, сбежал из дома, оставив записку.

Мужчина сначала во всем признался, его приговорили к 16 годам тюрьмы. Но апелляционный суд постановил пересмотреть дело и его оправдали.

Там преступление просто чудовищные. Я считаю, что это непоправимая травма детям, психологически непоправимая. Меня вообще пугает то, что таких преступлений становится много. И именно они жестоки, они циничные, их цинизм и жестокость поражает просто, - считает руководитель общественного фонда "НЕМОЛЧИ.KZ" Дина Смаилова.

Есть результаты экспертизы, подтверждающие их слова. Подсудимый не только дал признательные показания, но и показал следствию, как все происходило. Но позже родные осужденного наняли нового адвоката и от всех своих показаний мужчина отказался. Доводы почему-то оказались убедительными для присяжных апелляционного суда, и они вынесли оправдательный вердикт.

Сам судебный процесс проходил без присутствия прессы и других правозащитных организаций. Комментировать приговор присяжных заседателей до окончательного решения всех судебных инстанций, служители Фемиды воздержались.

Уголовное дело рассмотрено судом с участием присяжных заседателей, в закрытом судебном заседании. Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе суда ВКО.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!