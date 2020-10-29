Программисты объяснили, чем опасны популярные мессенджеры
Эксперты пояснили, что, когда пользователь отправляет ссылку через большинство приложений, они помогают предварительно просмотреть ее, будь то новостная статья, документ Word или PDF, гифка.
Программисты Томми Миск и Талал Хадж Бакри рассказали, что популярные мессенджеры могут представлять опасность из-за простой функции, встроенной практически в каждое приложение, сообщает zakon.kz.
Предварительный просмотр ссылок в мессенджерах, или превью, может стать причиной слива персональных данных, быстрого разряда батареи или высокого расхода трафика, пишет Миск в своем блоге.
Эксперты пояснили, что, когда пользователь отправляет ссылку через большинство приложений, они помогают предварительно просмотреть ее, будь то новостная статья, документ Word или PDF, гифка.
Это может привести к раскрытию IP-адресов пользователя, раскрытию отправленных через зашифрованные чаты ссылок, и даже незаметной загрузке гигабайтов данных в фоновом режиме.
Ссылки в чатах могут содержать личную информацию, предназначенную только для получателей. Это могут быть счета, контракты, медицинские записи или что-нибудь конфиденциальное. Приложения могут нарушать конфиденциальность своих пользователей, отправляя ссылки, опубликованные в частном чате, на свои серверы для предварительного просмотра, — отметили эксперты.
При отправке гиперссылки в Facebook Messenger, WhatsApp или iMessage приложение создает превью, состоящее из картинки, заголовка и небольшого фрагмента текста. Миск и Бакри предлагают пользователям представить, как именно создается такое превью.
Откуда приложение знает, что показать в качестве предварительного просмотра? Значит, оно каким-то образом автоматически открывает ссылку, чтобы узнать, что внутри. Но безопасно ли это? А что, если в этой ссылке спрятан вирус? Или ссылка ведет на огромный файл, который сервис начнет скачивать и израсходует весь ваш месячный трафик?, — задаются вопросами исследователи.
Миск и Бакри сообщили о том, что превью ссылок создаются разными способами, и некоторые из них являются более защищенными и надежными, чем другие.
Согласно выводам экспертов, меньше всего защищены пользователи Facebook и Instagram, так как эти приложения загружают файлы любого объема, а также запускают любые JavaScript-коды, которые могут быть написаны злоумышленниками. Как отметил Миск, программисты сообщили о проблеме в Facebook, однако представители соцсети заявили, что все работает так, "как было задумано".
Среди наиболее безопасных приложений эксперты выделили TikTok, WeChat, Signal и Threema, так как настройки этих соцсетей позволяют пользователю отключать функцию просмотра ссылок. Кроме того, относительно безопасными специалисты также признали WhatsApp и iMessage.
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