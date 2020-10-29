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В Алматы владельцы кинотеатров повысили цены на билеты

В отдельных случаях их стоимость увеличилась на 30%.

Фото : almaty.tv29 октября 2020, 07:47

В Алматы владельцы кинотеатров повысили цены на билеты, сообщает zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

В отдельных случаях их стоимость увеличилась на 30%. Предприниматели объясняют это тем, что кинозалы заполнены лишь на половину.

То, что цены на билеты в кино подорожают, было вполне ожидаемо. В среднем их стоимость подскочила на 20-30%. К примеру, если раньше вечерний сеанс стоил 2400, то теперь на 600 тенге дороже. Понять предпринимателей можно. Режим ЧП нанес серьезный удар по их бизнесу, а устраивать аншлаги пока запрещается, – заявила руководитель отдела Управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Ауэзовского района Салтанат Бупежанова.

Она также отметила, что при входе в кинотеатр у всех измеряют температуру. В каждом зале установлены санитайзеры, имеются бактерицидные кварцевые лампы. Кроме того, заменили систему вентиляции.

Пока в прокате много отечественных фильмов, а с 29 октября начнут крутить зарубежные кинохиты.


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