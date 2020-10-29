Шесть человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 3 201 человек.
Фото : 24.kz29 октября 2020, 09:05
В Казахстане за сутки скончались пять человек от коронавируса и один от пневмонии, сообщает zakon.kz.
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 3 201 человек, среди которых 287 детей. В стационарах находится – 2 289 пациентов, на амбулаторном уровне – 912.
117 человек находятся в тяжелом состоянии, 13 – крайней степени тяжести, 15 - на аппаратах ИВЛ, - сообщает министерство здравоохранения.
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