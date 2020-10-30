До 20-ти тонн продукции в 1 смену планирует выпускать ТОО "МПЗ Бижан" в Индустриальной зоне Алматы

Завод производит колбасные изделия, мясные деликатесы и полуфабрикаты. Его строительство стало возможным, благодаря льготному финансированию в рамках госпрограммы "Экономика простых вещей".

Средства в размере около 2,5 млрд тенге для расширения производства и приобретение оборудования европейского производства выделены под 6% на 10 лет.

Завод строился в течение 2,5 лет, на сегодня создано 250 рабочих мест. Пока здесь выпускают одну треть от проектной мощности завода, но ассортимент производимых колбасных изделий постепенно увеличивается, недавно запущен в работу жарочный шкаф для изготовления нового ассортимента деликатесов. В планах - производство 15 тонн колбасных изделий и 5 тонн полуфабрикатов в 1 смену.

Новый завод в Индустриальной зоне Алматы построен в рамках программы импортозамещения в стране, он выпускает продукцию высокого качества с добавленной стоимостью. На заводе применяются современные технологии, новое оборудование позволяет облегчить труд работникам, все процессы автоматизированы, отметила директор завода Хадиша Бижан.

Общая площадь завода – около 10 тысяч кв.м. Продукция ТОО "МПЗ Бижан" поставляется во все крупные города Казахстана, а также имеет сеть фирменных магазинов в Алматы, Нур-Султан и Кокшетау. У компании производство полного цикла: в Кокшетау расположены откормочная база на 5 тысяч голов, убойный цех, а также производство колбасных изделий, полуфабрикатов и мясных консервов по стандарту "Халал".

Отметим, что помощь в реализации многих подобных бизнес-проектов в Алматы оказывают в Центре предпринимательства "Qoldaý". Он ведёт полное информационное сопровождение по инструментам господдержки, бесплатное консультирование бизнесменов, оказывает помощь в подготовке бизнес-планов, оформлении заявок на льготное финансирование, в обучении, привлечении инвесторов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!