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Задержан глава облздрава ЗКО - СМИ

Его подозревают в коррупции.

Фото : Мой город29 октября 2020, 11:09

29 октября стало известно, что руководитель управления здравоохранения Западно-Казахстанской области Болатбек Каюпов задержан по подозрению в получении взятки, передает zakon.kz.

Сумма взятки, по предварительной информации, составляет около 7 млн тенге.

Как сообщает портал "Мой город", главный врач области водворен в изолятор временного содержания.

Слухи о том, что в отношении Каюпова начато расследование, ходили давно. Редакция "Мой город" 7 сентября направляла официальный запрос с просьбой прояснить ситуацию. Тогда редакции ответили, что никакого досудебного расследования в отношении руководителя облздрава не ведется.

В управлении идет плановая проверка надзорными органами по части распределения средств, направленных на меры по борьбе с КВИ. Болатбека Каюпова ни в чем не подозревают, - сообщили в ответе на запрос.

В пресс-службе ведомства на вопрос о руководители ответили, что им ничего не известно, однако Болатбека Каюпова на месте не оказалось.

В антикоррупционной службе по ЗКО информацию комментировать не стали, но отметили, что любая информация будет предоставлена после согласования с прокуратурой.

Напомним, 12 марта Болатбек Каюпов был назначен руководителем управления здравоохранения Западно-Казахстанской области.


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