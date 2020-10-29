Курс доллара значительно вырос на торгах
Доллар подскочил почти на 1,6 тенге.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) на утренних торгах по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 432,17 тенге, поднявшись на 1,59 тенге, передает zakon.kz.
В обменниках доллары покупают/продают по 431,7-433,2 тенге, евро - 507,5-509,5 тенге, рос. рубль - 5,45-5,53 тенге.
Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 29 октября.
Так, декабрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,43%, составив $37,55 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре поднялись в цене на 0,20% — до $39,20 за баррель.
Ранее сообщалось, что вчера вечером цена на нефть марки Brent впервые с 5 октября опустилась ниже 40 долларов за баррель.
Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,92% - до 39,97 доллара, декабрьских фьючерсов WTI - на 4,83%, до 37,66 доллара за баррель.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!