На Марсе не будут действовать законы земных правительств - Илон Маск

Это не первый случай, когда кто-то пытается установить правила для космических путешествий.

Илон Маск заявил, что они не будут соблюдать международное право на Марсе. Вместо этого компания SpaceX планирует определить свой собственный набор "принципов самоуправления" для первого марсианского поселения, передает zakon.kz со ссылкой на Unilad.

Сдержанное заявление было опубликовано в условиях соглашения об оказании услуг спутникового широкополосного сервиса Starlink. В настоящее время Starlink проводит бета-тестирование своей сети на Земле и имеет около 800 спутников на орбите.

В отношении услуг, оказываемых на Марсе или при транзите на Марс через космический корабль или другой колонизационный космический аппарат, стороны признают Марс свободной планетой и что ни одно земное правительство не имеет власти или суверенитета над деятельностью на Марсе. Соответственно, споры будут разрешаться на основе принципов самоуправления, установленных добросовестно, - говорится в соглашении.

Илон Маск неоднократно заявлял, что надеется запустить первую миссию без экипажа на Марс в 2024 году. На прошлой неделе он заявил о планируемых испытаниях для человеческого поселения на планете.

По его словам, превращение человечества в многопланетный вид является его главным приоритетом, однако он допустил, что это вряд-ли произойдет при его жизни.

Это не первый случай, когда кто-то пытается установить правила для космических путешествий. Фонд Earthlight Foundation – некоммерческая организация, занимающаяся продвижением "экспансии человечества за пределы земли", – ранее опубликовал Декларацию прав и обязанностей человечества во Вселенной, в которой излагались рамки того, как люди должны вести себя вне Земли. В декларации говорится, что космос "считается свободным для всех".

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