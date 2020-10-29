Бекет Ата - знаменитая личность тюркского мира. В Актау прошла конференция

В ходе конференции была отмечена актуальность изучения наследия Бекет Ата не только на республиканском, но и на международном уровне.

В Актау состоялась международная научно – практическая онлайн-конференция "Бекет Ата - знаменитая личность тюркского мира", посвященная 270-летию Бекета Мырзагулулы на базе Yessenov University.

В ней принял участие аким Мангистауской области Серикбай Трумов, а также ученые-теологи, политологи, философы и религиоведы со всего Казахстана, Турции, и Узбекистана, а также профессорско-преподавательский состав и научные сотрудники Yessenov University.

Текущий год в Казахстане ознаменован 1150-летием выдающегося философа Абу Насра аль-Фараби и 175-летием великого поэта-просветителя Абая Кунанбаева. В связи с этим в стенах Yessenov University состоялось открытие двух учебных аудиторий имени Аль-Фараби и Абая на 500 мест. Глава региона поздравил студентов и преподавателей университета памятным событием.

Великий праздник, берущий свое начало в Восточно-Казахстанской области, дошел и до священных земель Мангистау. В Актау возведен памятник Абаю. Сегодня в Yessenov University открылись учебные аудитории имени этих великих деятелей. Нынешнее поколение нуждается в духовном совершенствовании, в обогащении оставленным нам наследием, - сказал С. Трумов.

Конференция проходила в онлайн формате, посредством платформы Zoom. С приветственным словом к ее участникам выступил Доктор политических наук, государственный секретарь Республики Казахстан, Крымбек Кушербаев.

В ходе конференции была отмечена актуальность изучения наследия Бекет Ата не только на республиканском, но и на международном уровне. Научное событие состояло из двух секций, по направлениям: "Концепция человека и Вселенной в познании Бекет Ата", "Бекет Ата и художественно-эстетическое познание казахов". Было представлено порядка 10 докладов.

Главная цель сегодняшнего мероприятия - донести до широкой общественности, и в первую очередь до подрастающего поколения, то наследие, которое мы получили от наших предков. О такой личности как Бекет Ата имеется много научных трудов и исследований, даже целые тома произведений о его жизни. Очень важно изучать и представлять на всеобщее обозрение информацию, о таких великих личностях, - отметил С. Трумов.

Первый Президент Республики Казахстан, Елбасы, Н.А. Назарбаев в своей статье "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания" поручил разработать специальный проект "Сакральная география Казахстана" и включить мечети самых известных казахских духовных деятелей в число памятников республиканского значения, взяв их под особую заботу государства.

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