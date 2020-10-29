Перуашев: Акимы должны служить народу, а не партии власти

Глава региона должен служить всем гражданам.

В Актобе состоялась областная конференция Демпартии "Ак жол", сообщает zakon.kz.

На сайте партии отмечено, что Азат Перуашев принял в ней участие. Он презентовал основные направления проекта программы партии.

Особое место в ней уделяется демократизации, замены монополии власти – системой сдержек и противовесов, внедрением институтов парламентской Республики.

Это ненормально, когда филиалы партии Nur Otan везде возглавляют акимы. Глава региона должен служить всем гражданам, а не узким интересам чиновников.

Да, говорят, что в партии Нур-Отан миллион членов. Но ведь население страны – 19 миллионов. И если акимы будут поддерживать только своих, то на кого надеяться остальным 18 миллионам? Нужно уйти от такой практики, может быть даже запретить акимам возглавлять филиалы партии власти. Пусть служат всему народу, а не самой власти, - отметил он.

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