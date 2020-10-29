5 млрд тенге на цели льготного финансирования разместит Фонд "Даму" в "КЗИ Банк"

Фонд наращивает каналы предоставления льготного финансирования для МСБ.

АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" дочерняя организация АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" подписал соглашение с новым финансовым партнером АО "ДБ "Казахстан - Зираат Интернешнл Банк" в рамках программы финансирования региональных приоритетных проектов МСБ "Даму регионы III". Соглашение заключено на сумму 5 млрд тенге, со сроком размещения средств 7 лет.

АО "ДБ "КЗИ Банк" один из первых банков в Казахстане с иностранным участием, является дочерним банком одного из крупнейших государственных банков Республики Турция - Т.С. Зираат Банкасы А.Ш. С подписанием соглашения предприниматели-клиенты "КЗИ Банка" смогут получить льготное финансирование с возможностью получения субсидирования и/или гарантирования в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" практически без отраслевых ограничений, в случае соответствия условиям госпрограммы.

Таким образом, Фонд "Даму продолжает активную работу по вовлечению финансовых организаций и привлечению партнеров к реализации программ поддержки предпринимательства. Так за 9 месяцев текущего года было размещено 28,4 млрд тенге в банках, лизинговых компаниях и микрофинансовых организациях на цели льготного финансирования.

Широкий спектр партнеров способствует оперативному доведению средств до предпринимателей и увеличению охвата программами поддержки, что поможет преодолеть кризисный период и будет способствовать устойчивому развитию, - отметила председатель правления Фонда "Даму" Гаухар Бурибаева.

В целях поддержки и развития МСБ Фонд "Даму" продолжает активную работу по реализации стратегии развития Фонда и внедрению новых инструментов поддержки. Так в апреле текущего года с первым исламским банком в Казахстане и СНГ АО "Исламский Банк "Al Hilal" было подписано соглашение, направленное на развитие малого и среднего бизнеса путем использования одного из инструментов исламского финансирования – договора Мурабаха. В августе Фонд "Даму" осуществил успешное дебютное размещение "зеленых" облигаций в торговой системе фондовой биржи Международного финансового центра "Астана", а с сентября ведется активная работа по портфельному гарантированию и портфельному субсидированию кредитов микро и малого бизнеса в рамках реализации госпрограммы "Дорожная карта бизнеса-2025".

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