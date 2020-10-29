Рост заболеваемости не позволяет ослабить карантин в Нур-Султане

В очередной раз прошу позаботиться о здоровье - главный санитарный врач столицы.

Резкий подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается в Нур-Султане. Заболеваемость за последнюю неделю выше предыдущей в 1,3 раза, или на 28,7 процента, сообщает zakon.kz.

Как сообщила на брифинге главный государственный санитарный врач столицы Жанна Пралиева, с сегодняшнего дня репродуктивное число КВИ в городе превысило единицу и составило 1,08.

Волнообразный характер заболеваемости с тенденцией к росту в октябре не дает возможности послабления карантинных мероприятий в городе, – сообщила Жанна Пралиева.

Как отмечает столичный акимат, помимо игнорирования правил, некоторые заболевшие сковывают факты о контактных лицах.

В последнее время также учащается сокрытие фактов и предоставление ложной информации больными коронавирусной инфекцией по месту проживания и работы, а также о близких контактных. Это не дает возможности своевременно провести противоэпидемические мероприятия по локализации очагов, – сказала главный государственный санитарный врач Нур-Султана.

Игнорировать ограничительные меры, санитарные нормы и карантинный режим продолжают и субъекты бизнеса. Об этом свидетельствуют результаты дневных и ночных рейдов, проведенных 27 и 28 октября мониторинговыми группами. Из 290 объектов, охваченных проверкой, нарушения выявлены в 49.

Имеется тенденция проведения в ресторанах семейных мероприятий, с приглашением большого количества людей. К примеру, 24 октября в ресторане GRAND HALL ASTANA по пр. Туран, д. 5 находилось более 70 посетителей – проводился той "Кыз узату", на котором присутствовало 50 человек, и день рождение – в зале находилось 20 человек, – сказал начальник управления местной полицейской службы ДП Нур-Султана Госман Жакин.

Также мобильной группой выявлены нарушения в кафе "Пошашлычим" и караоке-баре "Жаным-сол" по улице Манаса, которые осуществляли свою деятельность, не соблюдая установленный график работы в будние и в выходные дни. В запрещенное время работал и ночной клуб Fast425 по пр. Туран, 19.

Уважаемые жители и гости столицы, в очередной раз прошу вас позаботиться о здоровье и жизни окружающих вас людей. Для этого необходимо лишь придерживаться элементарных правил: обязательно носить медицинские маски, соблюдать социальную дистанцию, не проводить массовые мероприятия, избегать посещения мест массового скопления людей, – обратилась главный санитарный врач столицы к астанчанам.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!