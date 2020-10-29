В Казахстане увеличат штрафы за плохой Интернет

Багдат Мусин озвучил меры по улучшению Интернета в стране.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдат Мусин озвучил ряд мер, которые позволят улучшить качество интернета в городах и селах страны, передает корреспондент zakon.kz.

Сегодня есть нормативно-правовые акты, которые позволяют нам как регулятору контролировать качество связи. Если в целом говорить, то одна долька сигнала - это уже означает по стандарту, что интернет ловит. Но мы понимаем, что этой связи недостаточно, чтобы качественно работать в интернете и пользоваться с услугами. Сегодня есть две проблемы: нет четких требований по качеству, а также нет аналитики по стране о ситуации с интернетом, — объяснил Мусин на брифинге в СЦК.

Для решения этой проблемы, по его словам, может помочь сервис народного контроля "Байланыс бар", через который любой пользователь может зафиксировать данные о скорости в их базе данных.

Это в свою очередь даст профильному ведомству координаты и скорость передачи данных в той или иной местности по стране, а позже, накопив все эти данные, в министерстве увидят более точную ситуацию со слабым покрытием.

Мы понимаем, что надо усилить роль регулятора. Пандемия показала, что бесконтрольно эта сфера находиться не может. Поэтому для усиления контроля мы будем ужесточать и устанавливать определенные требования по качеству интернета. Другое предложение — увеличение размера штрафов. Ни у кого возражений нет, — заявил глава профильного министерства.

По его словам, сейчас они проводят работу, что в соответствующем законопроекте эти предложения зафиксировать.

Он уточнил, что в случае одобрения всех предложений, то штрафы будут от нынешних 100 МРП увеличены в несколько раз.

Четвертое, мы уже договорились с отраслевым министерством индустрии и инфраструктурного развития, чтобы ввод в эксплуатацию жилых комплексов без оптических каналов будет запрещен. То есть вода в дом заводится и потом жилой комплекс вводят в эксплуатацию. Тоже самое мы договорились, что если оптика не будет проведена в ЖК, то соответственно дом не будет введен в эксплуатацию, — добавил Мусин.

Что касается трех крупных городов в стране, то он уточнил, что по Нур-Султану, Алматы и Шымкенту утверждены дорожные карты.

Акиматы нам помогают найти частных партнеров, установить антенно-мачтовые сооружения, на которые устанавливаются базовые станции. Мы со своей стороны регулируем по радиочастотам. Соответствующая работа проводится, извиняемся, если предоставили неудобства, — заключил Багдат Мусин.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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