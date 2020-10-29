Право на информационное забвение может появиться у казахстанцев

По словам министра, это соответствует международным стандартам, когда каждый может удалить информацию о себе в интернете.

Право на информационное забвение в интернете предлагается внедрить в Казахстане, сообщил на брифинге в СЦК министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдат Мусин, передает корреспондент zakon.kz.

Вы помните, на заре 2010 годов, когда ЦОНы начали набирать обороты и выдавать справки из баз данных и так далее, когда больше функций и передавалось, у всех начались подозрения, что операторы ЦОНа могут воспользоваться этим доступом в базу данных, просматривать определенную информацию на людей. Решили эту проблему таким образом, что в личном кабинете электронного правительства каждого человека фиксируется любой заход в базу данных оператора ЦОН, — объяснил Мусин.

Аналогичные уведомления, по его словам, теперь будут фиксироваться и распространятся теперь не только на ЦОНы, но и на все другие госорганы, которые будут заходить и просматривать информацию.

Третье предложение. Это право на забвение. Мы говорим, что любой человек имеет право на забвение. Это соответствует международным стандартам. И человек каждый имеет возможность удалить информацию о себе из сети интернет. Понятно, мы только начинаем этот путь. Тоже комитет информационной безопасности определенную работу проводит. Уже сейчас есть несколько обращений, которые удовлетворены нашим комитетом, — сообщил министр.

Другая инициатива в части защиты данных — базе данных согласии на использование персональных данных. Как уточнили на брифинге, в министерстве хотят дать возможность казахстанцам отзывать согласие на использование их личных данных.

Сегодня, когда вы приходите, например, в банк и берете кредит, вы подписываете определенное соглашение на обработку вашей информации. Но, конечно же, после того как вы погасили этот кредит, то с банком не имеете никаких взаимоотношений. Но банк, первое кредитное бюро или госкредитное бюро, дальше имеет право обрабатывать вашу информацию для того, чтобы в целом строить какие-то алгоритмы и так далее. Это все персональные данные. Поэтому мы хотим дать возможность людям отзывать эти согласия на использование персональных данных. Если когда-то человек, 10 лет назад, какую-то бумагу подписал, это не значит, что всю жизнь его персональные данные имеют право обрабатываться. Человек может это право отозвать, — объяснил Мусин.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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