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Российский турист умер от коронавируса в Турции 

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции накануне составило - 2305 человек.

Фото : 24.kz29 октября 2020, 14:24

Турист из России скончался в Анталье от коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

60-летний мужчина приехал на отдых в Турцию с женой в конце сентября. Коронавирус у него диагностировали спустя неделю.

В Генконсульстве РФ в Анталии подтвердили факт смерти российского туриста в результате коронавирусной инфекции. В координации с местными властями и страховой компанией предпринимаются необходимые шаги для репатриации тела.

Вопрос образовавшейся задолженности за лечение "относится к сфере договорных отношений между страховой компанией и застрахованным лицом, - сообщили в Генконсульстве.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции накануне составило 2305, умерли 77 больных - это наибольшие показатели с конца апреля, при этом общее число умерших превысило 10 тысяч.


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