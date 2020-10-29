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В России третий день подряд выявили рекордное число смертей от COVID-19

За все время пандемии от коронавируса в России умерли 27 301 человек.

Фото : Pixabay29 октября 2020, 14:49

За прошедшие сутки в России умерли 366 заразившихся коронавирусом. Общее число жертв заболевания достигло 27 301 человек, передает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Это уже третий антирекорд по суточному числу смертей от коронавируса подряд. В предыдущие два дня, 27 и 28 октября, в России зарегистрировали 320 и 346 летальных исходов соответственно.

По информации оперативного штаба, за все время пандемии от коронавируса в России умерли 27 301 человек. Однако, по данным Росстата, лишь за апрель-август в стране скончались 45,6 тысяч заразившихся, из них у 26,6 тысяч человек коронавирус стал основной причиной смерти.

По числу умерших от COVID-19 Россия занимает 13-е место в мире, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Больше всего смертей от коронавируса в США (227,7 тысяч), Бразилии (158,4 тысяч) и Индии (120,5 тысяч).


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