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Амнистию в 2021 году анонсировал Токаев

Людей, осужденных за преступления, не несущие серьезную угрозу безопасности граждан и государства в целом.

Фото : ehonews.kz29 октября 2020, 14:59

На расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел Касым-Жомарт Токаев анонсировал амнистию заключенных в 2021 году, передает zakon.kz.

Президент РК отметил, что на фоне непростой социально-экономической ситуации в стране нельзя допустить усиления криминалитета и распространения тюремной субкультуры.

Очевидно, что ситуация здесь отнюдь не благополучная. Остаются вопросы по исполнению наказаний, не связанных с лишением свободы. Министерство должно продемонстрировать реальные результаты в решении проблем уголовно-исполнительной системы, – полагает глава государства.

В своем выступлении Президент объявил, что в следующем году по случаю 30-летия Независимости Казахстана в соответствии с законом будет проведена амнистия привлеченных к уголовной ответственности за преступления, не несущие серьезную угрозу безопасности граждан и государства в целом.


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