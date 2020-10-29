В полиции не должно быть грубости - Токаев

Стражи правопорядка должны быть примером для граждан.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел расширенное заседание коллегии министерства внутренних дел. Особое внимание Глава государства уделил кадровой политике, сообщает zakon.kz.

Он отметил, что в рамках Дорожной карты по модернизации полицейской службы вновь организованы ведомственные учебные заведения, усовершенствована работа по отбору сотрудников.

В полиции не должно быть места грубости и непрофессионализму. Здесь должны служить преданные своему делу люди с высоким уровнем подготовки. Государство и общество ожидают позитивных изменений. Стражи правопорядка должны быть примером для граждан, – указал Касым-Жомарт Токаев.

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