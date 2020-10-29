11,5 млрд тенге выделят на премии полицейских, задействованных в борьбе с Сovid-19

В период первой волны пандемии на премирование сотрудников органов внутренних дел было выделено 6,6 миллиарда тенге.

Фото : Акорда

Президент Казахстана на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел особо отметил значимость работы полицейских в ходе пандемии COVID-2019, которая стала серьезным экзаменом для всей системы государственного управления, сообщает zakon.kz. В нынешних условиях на "передовой" вместе с нашими медицинскими работниками находитесь именно вы, сотрудники полиции. Ведь сегодня от вашей работы зависит не только безопасность наших граждан, но и их здоровье и благополучие. Поэтому в это непростое время государство будет поддерживать всех, кто противостоит пандемии. По моему поручению в период первой волны пандемии на премирование сотрудников органов внутренних дел, задействованных в карантинных мероприятиях, было выделено 6,6 миллиарда тенге. Еще 11,5 миллиарда предусмотрено до конца года, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

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