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Обезглавливание в Ницце: нападавший кричал "Аллах акбар"

Один из погибших был священником.

Фото : Twitter/ @cestrosi29 октября 2020, 16:06

Мэр французского города Ницца Кристиан Эстрози рассказал, что напавший на прихожан в церкви Нотр-Дам террорист выкрикивал "Аллах акбар", передает zakon.kz.

Он продолжал выкрикивать даже после того, как его арестовала полиция, - приводит слова мэра Reuters.

По словам Эстрози, один из погибших был священником.

Наша страна заплатила слишком большую цену в течение нескольких лет. Я призываю к единству, - написал мэр города в Twitter.

Он также сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон вылетел к месту происшествия. Лидер Франции выразил благодарность и свою поддержку правоохранительным органам.

Об инциденте стало известно накануне. Ранее мэр Ниццы назвал произошедшее терактом. Несколько человек получили ранения. Мотив нападения в настоящее время неизвестен.

Нападение произошло в то время, когда жители Франции все еще не оправились от убийства французского учителя Самюэля Пати в Париже. Беженец чеченского происхождения обезглавил мужчину из-за того, что учитель показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда на уроке гражданского права и свободы слова. После этого убийства чиновники, при поддержке французов, заявили о своем праве демонстрировать любые карикатуры. Этот шаг вызвал всплеск возмущений в странах с преимущественно мусульманским населениям. Лидеры стран, в частности президент Турции Тайиип Реджеп Эрдоган, обвинили Эммануэля Макрона в антиисламской пропаганде.


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