Сильный ветер ожидается в Казахстане
Вероятность шторма 90-95 %.
30 октября в шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.
В Карагандинской области местами ожидается туман. Вероятность шторма 70-75 %.
В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 м/с.
В Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный, местами 15-20 м/с. Днем местами ожидается пыльная буря. В Актау ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90%.
В Акмолинской области ночью и утром местами ожидаются туман, гололед. Ветер западный, юго-западный ночью местами 15-20 м/с. Вероятность штормового предупреждения 85-90 %.
В Атырауской области ожидается ветер юго-восточный местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90%.
В Туркестанской области днем местами ожидается ветер восточный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.
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