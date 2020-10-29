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Сильный ветер ожидается в Казахстане 

Вероятность шторма 90-95 %.

Фото : pixabay.com29 октября 2020, 16:52

30 октября в шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Карагандинской области местами ожидается туман. Вероятность шторма 70-75 %.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 м/с.

В Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный, местами 15-20 м/с. Днем местами ожидается пыльная буря. В Актау ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90%.

В Акмолинской области ночью и утром местами ожидаются туман, гололед. Ветер западный, юго-западный ночью местами 15-20 м/с. Вероятность штормового предупреждения 85-90 %.

В Атырауской области ожидается ветер юго-восточный местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90%.

В Туркестанской области днем местами ожидается ветер восточный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.


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