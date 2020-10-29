В Акмолинской области обновили инфраструктуру медорганизаций

Сегодня в области имеется 343 аппарата ИВЛ, 582 кислородных концентратора, 32 рентген аппарата.

В Акмолинской области на постоянной основе ведется работа по по развитию медицинской инфраструктуры в области, сообщает zakon.kz со ссылкой на управление внутренней политики.

Наступившая пандемия коронавирусной инфекции в очередной раз доказала о необходимости в постоянном обеспечении организации здравоохранения материально-технической базой.

Прежде всего большая работа проведена по оснащенности необходимым оборудованием в борьбе с коронавирусной инфекцией. Сегодня в области имеется 343 аппарата ИВЛ, 582 кислородных концентратора, 32 рентген аппарата.

Для улучшения состояния деятельности лечебных учреждений из областного бюджета выделены средства на закуп 80 стационарных ИВЛ, 2 кислородных станции, 100 кислородных концентраторов, 4 рентген аппаратов, 8 передвижных комплексов.

В целях предоставления качественной медицинской помощи приобретено 30 единиц санитарного автотранспорта ТОО "Астана Моторс", ожидается поставка 28 единиц скорой помощи фирм "Сарыарка Автопром" и "Семаз".

Огромная работа проделана в рамках спонсорской помощи. Так, АО "Тыныс" на безвозмездной основе переданы 17 ИВЛ аппаратов своего производства, Фондом "Самрук-Казына" и "Каспи банком" подарено 5 единиц санитарного автотранспорта, фондом "Шұғыла" - 160 кислородных концентраторов. Таких примеров очень много, - подчеркнул руководитель управления здравоохранения Сулен Ильясов.

К слову, в области на днях введут в эксплуатацию модульный инфекционный стационар на 200 мест, с особой системой вентиляции и фильтрации воздуха и минимизации контакт персонала и пациентов.

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