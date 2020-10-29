Еще одно нападение с ножом произошло во Франции

На этот раз инцидент произошел в Авиньоне.

Вооруженный ножом мужчина попытался напасть на прохожих в Авиньоне. Об этом сообщает местное СМИ Europe1, передает zakon.kz.

Инцидент произошел около 11:15 по местному времени (16:15 по Нур-Султану). Сообщается, что нападавший кричал "Аллах акбар" и угрожал прохожим ножом.

Полицейские открыли огонь и нейтрализовали мужчину. Начато расследование.

Отмечается, что это нападение произошло буквально через два часа после атаки на церковь в Ницце. Там нападавший обезглавил женщину и убил еще двоих человек. Одним из погибших был священник.

Мэр Ниццы назвал произошедшее терактом. К месту вылетел президент Франции Эммануэль Макрон.

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