Как в Казахстане сдерживают цены на жилье

Новая система предельной стоимости позволит значительно сэкономить бюджетные деньги при строительстве соцобъектов во всех регионах.

Не так давно в Казахстане установили лимиты затрат на строительство школ, больниц, социального жилья, возводимых при участии государственного и квазигосударственного сектора. В связи с этим редакция zakon.kz решила выяснить, в чем была необходимость введения новой системы у руководителя Управления сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Рабиги Бисеновой.





Необходимость введения лимитов затрат при строительстве была, прежде всего, в том, что при составлении проекта бывают ситуации, когда проектировщики завышают стоимость строительства, а именно школ, больниц, социального жилья. Чтобы не было таких случаев, мы установили предельную стоимость на основании наших расценок, - сообщила Рабига Бисенова.

Заказчик при планировании заходит на портал Госэкспертизы в раздел онлайн-калькулятор (расчет предельной стоимости строительства) и задает параметры, которые необходимы ему при строительстве объекта. Этот калькулятор рассчитывает предварительную стоимость, которую он (заказчик) уже после показывает при проектировании. Далее проектировщик согласно высчитанному лимиту должен разработать проект, который предоставляет в органы госэкспертизы на рассмотрение. Экспертиза, в первую очередь, смотрит на стоимость проекта, а уже после выдает заключение, - пояснила руководитель Управления сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и ЖКХ.

По данным конца сентября, было просчитано 94 проекта на онлайн-калькуляторе. Эти укрупненные показатели действуют у нас с 2015 года, но ими мало кто пользовался. Теперь же мы обязали заказчиков, чтобы они пользовались онлайн-калькулятором. Раньше такого обязательства перед ними не было, - отметила Рабига Бисенова.

Эти установленные лимиты являются окончательными. Если просчитали вам проект на 1,5 млрд тенге, то он ни на один тенге не должен превышать. Заказчики должны уложиться в эту сумму. Чтобы не было каких-то недопониманий, необходимо правильно указывать параметры объекта. В этом могут помочь специалисты госэкспертизы. Если это школа, то, к примеру, площадь здания, количество ученических мест, - добавила она.

Мы анализируем показатели за целый год, а на основании полученных данных определяем лимит предельной сметной стоимости объекта. В этом году будем утверждать Сборники укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений для объектов непроизводственного назначения на 2021 год. Если раньше администраторы и проектировщики не были заинтересованы в оптимизации проектных решений и снижении сметной стоимости строительства, необоснованно завышая стоимость объектов, то сейчас появились соответствующие ориентиры и рамки. Думаю, что установление лимитов поможет значительно сэкономить бюджетные средства, - заключила Бисенова.

Она уточнила, что у каждого объекта свои лимиты, которые зависят от проекта и региона, где планируется строительство. К примеру, школа на 1 200 мест может отличаться по площади здания от 12 до 20 тыс. квадратных метров, отапливаться от автономной котельной или центральной теплотрассы. От этих и не только критериев может варьироваться стоимость проекта.К слову, чтобы максимально облегчить работу при расчете стоимости проекта, на сайте Государственной экспертизы (epsd.kz) появился раздел онлайн-калькулятор.Таким образом, стоимость проекта не должна превышать подсчитанную. Важно и то, что лимиты устанавливаются только для объектов, строящихся при государственном инвестировании. Частные компании могут высчитать для себя предельную стоимость, но нормативы носят рекомендательный характер.В пример она привела проект строительства школы на 600 мест в Кызылорде, где завышение стоимости было в 1,5 раза. Изначальная стоимость объекта была 2,9 млрд тенге, но по расчетам такая типовая школа должна стоить 1,3 млрд тенге.Сколько средств удалось сэкономить с установлением лимитов пока неизвестно. Анализ планируют провести по окончании года.

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